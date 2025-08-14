Украинский военный вернулся на оккупированную территорию и перешел на сторону России

Военного осудили за госизмену / © Pixabay

Украинский военный в 2022 году вернулся на оккупированные территории и перешел служить на сторону России. За это его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Херсонского городского суда Херсонской области от 11 августа 2025 года.

По данным суда, 24 февраля 2022 года военный по контракту вместе с другими военнослужащими должен был покинуть населенные пункты, куда двигались россияне. Однако он «с целью навсегда уклониться от военной службы, вблизи н.п.Рыково Генического района Херсонской области на автодороге М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта, остановил служебный автомобиль и пешим ходом вернулся в Геническ, куда наступали россияне». Впоследствии украинец начал сотрудничать с россиянами. Он занял должность «оперуполномоченного отделения экономической безопасности».

Один из свидетелей на заседании суда рассказал, что им «был дан приказ выбыть с места дислокации в составе колонны. Из всех военнослужащих подразделения, только подсудимый уклонился от его выполнения, оставшись в г. Геническ, где начал сотрудничать с оккупационными властями. По словам другой военнослужащей, которая осталась на оккупированной территории Украины в связи с декретным отпуском, ему стало известно, что мужчина предоставляет информацию об украинских военных подразделениях оккупационным властям». Похожие показания дали и другие свидетели.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.2 ст. 111, ч.4 ст. 408 УК Украины. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также его лишили воинского звания.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

