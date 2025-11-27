Украинский военный выжил после удара FPV-дрона: невероятная история спасения

Сергей в больнице / © ТСН

Украинский военный Сергей, который занимался снаряжением беспилотников и помогал экипажам пилотов «Мавика», пять дней борется за жизнь после того, как попал под удар вражеского дрона.

Благодаря самоотверженности побратимов и молниеносной работе медиков, бойца удалось спасти. Ему провели ампутацию, но Сергей уже строит планы на будущее: протезирование, возвращение в армию и женитьба на любимой.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Ранение и борьба за жизнь

36-летний Сергей вместе с собратьями возвращался после помощи операторам дронов на позиции, когда их атаковал вражеский FPV-дрон.

«Мы помогали ребятам-мавикистам разложиться. Мы летуны. И уже по серому мы начали возвращаться. По тропам дроны на оптоволокне. В него, понятное дело, стреляли. Он быстрее оказался. Почувствовал, что нога затерпла, спина затерпла», — говорит Сергей, раненый военный.

Бойцу удалось быстро наложить турникет, что, по словам медиков, было решающим. Побратимы, несмотря на постоянные угрозы обстрелов, смогли его оперативно вывезти.

«Такие ранения — потеря крови идет очень быстро. Здесь секунды решают, будет жить человек или нет. Минуты — это уже много. На этапах эвакуации перелили два с половиной литра крови, чтобы он доехал до больницы, но уже у нас перелито более трех», — говорит врач.

Поддержка и планы на будущее

Сергею провели ампутацию и стабилизировали состояние. Его мама, Любовь, говорит, что держится, глядя на силу сына: «Вокруг него никто не плачет. Он держится, показывает нам, что у него хорошо все, то и мы так же. Пусть держится, пусть борется за жизнь, за здоровье. И дальше тогда все будет хорошо».

Невеста Сергея, Оксана, которую он встретил в Черкассах, где учился ремонтировать радиоэлектронную аппаратуру, называет его «просто лучшим». После полномасштабного вторжения Сергей сначала волонтерил, а более года назад присоединился к войску, снаряжая беспилотники взрывчаткой.

Несмотря на травму, военный настроен оптимистично.

«Подлечусь, поставлю себе модную ногу, а там дальше еще посмотрим, что к чему», — говорит Сергей.

Он готовится к протезированию и планирует попробовать вернуться в армию. Но один план, говорит Сергей, он выполнит точно: женится на любимой Оксане.

