Украинский военный жестко раскритиковал помощь Запада: "Простого оружия до сих пор нет"

Украинский снайпер на позывной "Дед", заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром" подверг критике западную помощь Украине, которая больше похожа на подачки.

Об этом он сказал в интервью ведущие ТСН Натальи Островской в проекте "НАТО".

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"У меня такое чувство, оно начало формироваться за летний период, когда контрнаступление наше пошло, что нам дают что-то — нато и отстаньте от нас. Да какие 100 танков? Вот вам 10 и отстаньте. Зачем вам самолеты, весной получите, как-то выживете, не погибнете. Вам нужны снаряды? Зачем вам столько, вот вам 1000 снарядов, что хотите с ними, то и делайте . предполагает он.

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Воин подчеркнул, что с тем вооружением, которое есть на фронте, они не могут эффективно воевать.

"Я не могу называть цифры, какой ценой дается освобождение каждого метра, как мы можем за два дня выбить их, пройти почти 2 километра, потом подтягивают ресурсы, отбрасывают нас еще дальше. Ребятам следует видеть результат. Мы два месяца стоим на месте, похоронили условное количество пацанов за это время, отправили в госпиталь еще больше, и думаем – ребята, дайте нормальных снарядов, мы бы их разложили уже. Простого даже нет до сих пор – полтора года минометов нет", — сказал он.

Напомним, в этом же интервью военный прокомментировал "замораживание войны". По его мнению, Украина не сможет выйти на границу 1991 года.

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