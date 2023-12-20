Украинский воин потерял ногу на фронте: он бегает марафоны, чтобы помочь раненым побратимам

Воин ВСУ рассказал об участии в марафонах и помощи раненым побратимам.

В Винницкой области бывший боец Роман Кашпур на собственном примере мотивирует раненых бойцов преодолевать новые вершины и показывает, что с протезом можно жить полноценной жизнью. Он - участник нескольких мировых марафонов, последний раз за неделю пробежал 84 километра в Соединенных Штатах.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

Роман Кашпур часто бегает в парке Хмельника. Он бежит как профессиональный спортсмен. Издалека даже не заметно, что мужчина на протезе. Но это, говорит он, не мешает ежедневно тренироваться, и впоследствии участвовать в мировых марафонах.

"За семь дней пробежал два полных марафона - 84 километра. Вашингтон - марафон морской пехоты США и в ноябре Нью-йоркский марафон, который входит в топ-6", - говорит Роман Кашпур.

Таким образом Роман собирает средства на протезирование раненых защитников Украины. В США мужчине удалось собрать 35 тысяч долларов донатов. Так он помог приобрести протез тяжелораненому побратиму.

Роман Кашпур

Известным Роман Кашпур стал еще два года назад, когда в Харькове на протезе протянул 16-тонный самолет и таким образом установил национальный рекорд.

В АТО Роман пошел воевать добровольцем в 2016 году. Тогда был студентом. В армии стал разведчиком. Ногу потерял четыре года назад - подорвался на мине вблизи Еленовки.

Травма его не сломала - уже через несколько месяцев на протезе Роман участвовал в "Играх героев" и побеждал. Сейчас - хочет вдохновить и других.

Теперь с Романом вместе бежит и его семья - жена Юлия и маленькие сыновья.

Вместе с многочисленными благотворительными забегами, где ему удается собирать немалые средства на реабилитацию побратимов, мужчина продолжает нести службу в 808 полку поддержки. А еще пишет книгу о войне и мотивации.

Сейчас мужчина готовится к следующему мировому марафону. Большой забег стартует в Токио в начале марта следующего года. Во время него Роман снова будет собирать средства на протезы для украинских воинов.

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Напомним, эксперт озвучил мотивацию вступать в ВСУ.

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