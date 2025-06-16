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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Время на прочтение
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Украинский воин во время обмена пленными сделал предложение своей возлюбленной: щемящие истории

Из российского плена возвращаются украинские защитники. Что они рассказали об ужасах российских застенков.

Авторы публикации
Наталия Нагорная Нелли Ковальская
Обмен пленными 14 июня

Обмен пленными 14 июня

Украина возвращает своих домой. Уже состоялись 4 этапа репатриации тел и 4 этапа обмена. Пока не называем количество людей дома и ожидаем еще больше возвращенных наших в ближайшие дни.

Четвертый этап обмена был богат на встречи с родственниками сразу после возвращения и поэтому очень эмоциональным. Родственники поверили во все приметы и суеверия — кому-то свадьба переехала дорогу, кто-то купил удочку, кто-то уже по просьбе купил родному человеку торт и колу, хотя пока нельзя.

Об этом говорится в материале корреспонденток ТСН Натальи Нагорной и Нелли Ковальской.

«О том, что четвертый этап обмена состоялся, мы узнаем еще до появления официальной информации в соцсетях. Родные в индивидуальном порядке получают сообщения — и эти крики радости невозможно не с чем спутать — Виктория уже знает ее 26 летний брат, защитник „Азовстали“ уже на свободе», — говорится в сюжете.

Рядом прыгает от счастья Анастасия — своего любимого Сашу Чухраева ждала более 3 лет. К радости девушек с лучшей новостью присоединяется Валентина — обменяли ее отца Евгения Анатольевича

«А я маме говорила, будет удочка, я купила удочку, ребята последнего года освобождались и говорили, что он хочет купить удочку, купить машину и поехать на рыбалку, я маме говорю, будет удочка, папу поменяют, и вот я недавно пошла и купила эту удочку», — говорит Валентина.

Отец Валентины был тяжело ранен в Мариуполе. Он вернуться из плена накануне своего 58 дня рождения — праздник послезавтра.

Самому старшему на этом этапе обмена — 63 года, самому младшему — 21. Мама самого младшего показывает нам на телефоне оповещение — ее Жора дома.

В это время на границе уже длинная очередь из скорых и три больших автобуса. Ребята в сине-желтых флагах звонят домой. Среди них и тот самый молодой Георгий показывает, что в плену ему отрезали палец.

«Указательный палец. Я спросил за что, они сказали, он тебе больше не нужен. И отрубили», — говорит он.

В толпе тех, кто встречает освобожденных из плена и уже дождались звонка, легко узнать семьи Сергея, Максима и Алексея — им дозвонились родные.

Встречать Сергея приехали вся семья — морской охранник сам родом из Чернигова, возвращается в родной город — поэтому сможет обнять сразу всех. Родные переживают — до плена брат весил 120 килограммов, из которых половину потерял.

Сначала — уже по традиции, во дворе выстраиваются машины скорых: здесь тяжелораненые и тяжелобольные. Игорь и Даниил идут на костылях, передавая приветствие тем, кто ждет дома.

Валентина — та, что приехала на обмен с удочкой, наконец целует своего отца. Ему пока трудно передвигаться самостоятельно — но с кресла колесного он посылает в толпу воздушный поцелуй. Валентина показывает — раньше отец был сильным. Сейчас он очень похудел.

Родственники уже успели посмотреть официальные фото с обмена на границе и найти среди похудевших лиц нужные.

Чуть дальше от ожидающих стоит Андрей — он вернулся из плена раньше и еще не видел родных. Саша и Жора, об освобождении которых мы уже слышали, выходят из автобуса, и тоже выискивают своих. Родные несутся через двор. Издалека слышно, как сестра Виктория и девушка Анастасия находят Сашу — встреча начинается с признания. Анастасия соглашается выйти замуж за Сашу.

«Я дождалась его и это самое главное. Но он сказал, котик, ты выйдешь за меня и я выйду», — говорит она.

Анастасия / © ТСН

Анастасия / © ТСН

Не выпускают из объятий и морских пограничников из Мариуполя.

После объятий — бесконечные благодарности — тем, кто забирал родных на обмене

«Этот флаг подарила мать освобожденного сегодня офицера из плена. Для меня это лично очень важный эмоциональный момент и честь. Это самая большая благодарность, когда они возвращаются. Этот день, он разделяет нашу жизнь на до и после, это точно. Спасибо всем, кто занимается возвращением. И мы будем ждать, и мы будем останавливаться, и будем ждать возвращения всех наших ребят домой», — говорит представитель ГУР Андрей Юсов.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 13:00 новости 16 июня. ВЗРЫВЫ в РОССИИ! Невероятное спасение бойца! Детали об обменах

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