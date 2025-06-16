Украинский воин во время обмена пленными сделал предложение своей возлюбленной: щемящие истории

Обмен пленными 14 июня

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Украина возвращает своих домой. Уже состоялись 4 этапа репатриации тел и 4 этапа обмена. Пока не называем количество людей дома и ожидаем еще больше возвращенных наших в ближайшие дни.

Четвертый этап обмена был богат на встречи с родственниками сразу после возвращения и поэтому очень эмоциональным. Родственники поверили во все приметы и суеверия — кому-то свадьба переехала дорогу, кто-то купил удочку, кто-то уже по просьбе купил родному человеку торт и колу, хотя пока нельзя.

Об этом говорится в материале корреспонденток ТСН Натальи Нагорной и Нелли Ковальской.



«О том, что четвертый этап обмена состоялся, мы узнаем еще до появления официальной информации в соцсетях. Родные в индивидуальном порядке получают сообщения — и эти крики радости невозможно не с чем спутать — Виктория уже знает ее 26 летний брат, защитник „Азовстали“ уже на свободе», — говорится в сюжете.

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Рядом прыгает от счастья Анастасия — своего любимого Сашу Чухраева ждала более 3 лет. К радости девушек с лучшей новостью присоединяется Валентина — обменяли ее отца Евгения Анатольевича



«А я маме говорила, будет удочка, я купила удочку, ребята последнего года освобождались и говорили, что он хочет купить удочку, купить машину и поехать на рыбалку, я маме говорю, будет удочка, папу поменяют, и вот я недавно пошла и купила эту удочку», — говорит Валентина.



Отец Валентины был тяжело ранен в Мариуполе. Он вернуться из плена накануне своего 58 дня рождения — праздник послезавтра.

Самому старшему на этом этапе обмена — 63 года, самому младшему — 21. Мама самого младшего показывает нам на телефоне оповещение — ее Жора дома.

В это время на границе уже длинная очередь из скорых и три больших автобуса. Ребята в сине-желтых флагах звонят домой. Среди них и тот самый молодой Георгий показывает, что в плену ему отрезали палец.

«Указательный палец. Я спросил за что, они сказали, он тебе больше не нужен. И отрубили», — говорит он.

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В толпе тех, кто встречает освобожденных из плена и уже дождались звонка, легко узнать семьи Сергея, Максима и Алексея — им дозвонились родные.

Встречать Сергея приехали вся семья — морской охранник сам родом из Чернигова, возвращается в родной город — поэтому сможет обнять сразу всех. Родные переживают — до плена брат весил 120 килограммов, из которых половину потерял.

Сначала — уже по традиции, во дворе выстраиваются машины скорых: здесь тяжелораненые и тяжелобольные. Игорь и Даниил идут на костылях, передавая приветствие тем, кто ждет дома.

Валентина — та, что приехала на обмен с удочкой, наконец целует своего отца. Ему пока трудно передвигаться самостоятельно — но с кресла колесного он посылает в толпу воздушный поцелуй. Валентина показывает — раньше отец был сильным. Сейчас он очень похудел.

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Родственники уже успели посмотреть официальные фото с обмена на границе и найти среди похудевших лиц нужные.

Чуть дальше от ожидающих стоит Андрей — он вернулся из плена раньше и еще не видел родных. Саша и Жора, об освобождении которых мы уже слышали, выходят из автобуса, и тоже выискивают своих. Родные несутся через двор. Издалека слышно, как сестра Виктория и девушка Анастасия находят Сашу — встреча начинается с признания. Анастасия соглашается выйти замуж за Сашу.

«Я дождалась его и это самое главное. Но он сказал, котик, ты выйдешь за меня и я выйду», — говорит она.

Анастасия / © ТСН

Не выпускают из объятий и морских пограничников из Мариуполя.

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После объятий — бесконечные благодарности — тем, кто забирал родных на обмене

«Этот флаг подарила мать освобожденного сегодня офицера из плена. Для меня это лично очень важный эмоциональный момент и честь. Это самая большая благодарность, когда они возвращаются. Этот день, он разделяет нашу жизнь на до и после, это точно. Спасибо всем, кто занимается возвращением. И мы будем ждать, и мы будем останавливаться, и будем ждать возвращения всех наших ребят домой», — говорит представитель ГУР Андрей Юсов.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 13:00 новости 16 июня. ВЗРЫВЫ в РОССИИ! Невероятное спасение бойца! Детали об обменах