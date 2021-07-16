Украинский журналист получил три дозы вакцины от COVID: в Минздраве заявили о нарушении

Сейчас украинцев прививают двумя дозами вакцин от COVID-19.

Украинский журналист Артем Овдиенко получил три дозы прививки от коронавируса: первые две AstraZeneca произведенной в Индии и Южной Кореи, третью — американским Pfizer.

Журналист в "Сндіанку з 1+1" рассказал, что впервые вакцинировался в марте, потом было три месяца перерыва перед второй, а третью дозу получил два дня назад.

"Имел возможность это сделать. Было интересно проверить, позволят ли врачи мне это сделать, как отреагирует организм. После трехмесячной перерыва после первой вакцины сомневался, что после второй прививки будет действовать так, как нужно. Труднее всего было после первой — имел болезненное состояние. После второй — ничего не беспокоило, а после третьей немного болела рука", — рассказал он.

В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире отметил, что сейчас в Украине нет возможности делать третью прививку от COVID-19. "Этот конкретный случай надо рассматривать — это нарушение алгоритмов Минздрава. Все вакцины, которые используют в Украине, имеют разрешение ВОЗ. Все они имеют инструкции, а там прописано, что необходимо две прививки для полной защиты", — подчеркнул он.

Какова ситуация с COVID-19 и вакцинацией сейчас в Украине – министр здравоохранения Виктор Ляшко

Ляшко отметил, что сейчас в мире исследуют, как лучше защитить людей, насколько хватит иммунитета и нужна ли третья доза препарата. Сейчас две дозы — это стандарт прививки против COVID-19 подавляющим количеством вакцин. Впрочем, для прививки препаратом от Johnson & Johnson нужна только одна доза.

Как сообщалось, позволить колоть третью дозу вакцины — с такой просьбой к американскому и европейскому регуляторам в ближайшее время обратится компания Pfizer-BioNTech. Производители пришли к выводу, что третья прививка может понадобиться через полгода-год после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты. В компании проанализировали данные пациентов из США и пришли к выводу — за шесть месяцев эффективность вакцины падает до почти 80%.

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