Украинский журналист три года пробыл в плену: он рассказал об издевательствах и вещем сне

Дмитрий Хилюк

Дмитрий Хилюк - корреспондент новостного агентства «Униан». Уже в первые дни войны россияне зашли в его село, а через две недели везли пленного Дмитрия в тюрьму. Освободить его удалось только в День Независимости.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

«А мне еще до плена примерно раз в пять, три года один и тот же сон был. Что где-то тут упал самолет, у меня поломанный забор. Ну нет забора. И что в доме чужие люди, я не могу их выгнать. Думаю, что они здесь делают. И это до войны было. Ну оно, собственно, сбылось. Это не было привязано, что будет война. У меня аж мурашки по коже. Реально, потому что здесь забора не было, а здесь танк стоял. Такое снилось — ни с того, ни с сего. Это еще десять лет назад. Даже до 2014 года, до этих событий», — вспоминает журналист.

Сейчас Дмитрий Хилюк совсем не удивляется своему тогда вещему сну. Мы гуляем по его родному селу Казаровичи на Киевщине. Последний раз вот так свободно он ходил по нему более трех с половиной лет назад — в самом начале полномасштабной войны.

«Это был полный шок и непонимание ситуации, что свое село, свой край, свой уголок я всегда считал абсолютно безопасным местом», — говорит он.

Так Дмитрий вспоминает 3 марта 2022 года. Тогда россияне уже зашли в его населенный пункт. Украинская армия, обстреливая их, случайно попала и в дом Дмитрия. А потом оккупанты забрали его с отцом и привели на производственное предприятие, которое в то время обустроили под временную тюрьму.

Здесь же россияне узнали, что схватили украинского журналиста. Две недели плена Дмитрия оккупанты перевозили из тюрьмы в тюрьму в разных населенных пунктах Киевщины. Но именно первая — в родном селе — запомнилась ему больше всего.

«В Козаровичах первые три дня это самый большой ад был. Там некоторые люди были связаны, руки, ноги вообще. Руки за спиной, ноги, они их в туалет даже за три дня не выводили. То есть там было тяжелее и страшнее всего», — говорит Дмитрий Хилюк.

Уже в середине марта его с другими пленными перевезли в соседнюю Беларусь. Перед этим у Дмитрия был разговор с одним из россиян, после которого он понял, что родной дом увидит не скоро.

«Он был с открытым лицом, и он нам говорил, ну, может, вас выпустят, может, не выпустят. Сказал, что если вас будут вызывать сотрудники ФСБ, то вы проситесь, чтобы вас отпустили. Меня это очень насторожило, я понял, что если проситесь, чтобы вас отпустили, то это значит, что, скорее всего, не отпустят», — говорит освобожденный из плена журналист.

В поддержку Дмитрия последние три с половиной года украинские журналисты, правозащитники и просто его друзья выходили на акции и вспоминали о его плене на различных международных площадках. А дома Диму ждали родители.

Пана Василия, папу Дмитрия, оккупанты отпустили после девяти дней плена. Все эти долгие годы он не знал, где его сын и в каком он состоянии. Ведь за все время плена семья получила даже не письмо, а маленький клочок с несколькими словами.

Второе известие родители получили год назад, когда вышел из плена терробороновец, который сидел с Дмитрием в одной камере в российской тюрьме.

Мама Дмитрия внешне будто держалась лучше отца, с улыбкой принимала гостей и лишь изредка позволяла себе слезы и думала, как встретит сына.

День освобождения Дмитрия Хилюка произошел в День Независимости Украины. Он сразу позвонил родным.

Журналист рассказывает, три года он не знал, живы ли родители, цел ли его дом. Россияне только весной этого года отдали ему одно из писем от родных и коллег вместе с фотографией родителей. Он обходит собственный двор. Дом, в который попал снаряд, уже отремонтировали. В одном из гаражей его машина. В другом — побитые, но такие любимые мотоциклы Дмитрия. Их он собирается починить. Но, говорит, с первого взгляда видно, что многое оккупанты, которые хозяйничали в его доме, украли. Все это Дмитрия не сильно огорчает. Главное, говорит, здоровье. Лечение сейчас необходимо и ему, и родителям. Плен сына их сильно надломил.

Дима уже знает, чем будет заниматься после реабилитации. Говорит, журналистику не бросит, но главной темой его материалов будут именно плен и освобождение.

«Ты — ноль, в колонии ты ноль, ты никто. А какой бы большой ни была опасность, ты на свободе, ты можешь пойти сюда, ты можешь пойти в другую сторону, ты можешь, захочешь спрятаться от этого обстрела, можешь не прятаться, то есть ты решаешь свою судьбу, а там ты свою судьбу не решаешь. Свобода — это самое главное. Это важнее, чем хлеб, это важнее, чем другие вещи. Потому что когда у человека нет свободы, у него нет ничего», — говорит Дмитрий Хилюк.

