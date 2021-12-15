Украинский журналист в России Роман Цимбалюк рассказал, за что ему "шьют" экстремизм

Украинский журналист в России Роман Цимбалюк рассказал, за что ему "шьют" экстремизм

ТСН поговорила с Романом и он рассказал, что никаких официальных сообщений пока не получал.

Единого украинского журналиста, аккредитованного в России, Романа Цимбалюка – обвинили в экстремизме.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Против него, сообщает сам Цымбалюк, хотят возбудить несколько дел по статье разжигания ненависти или вражды, кроме того пропагандистские российские СМИ обвиняют его в шпионской деятельности.

МИД Украины пообещал Цимбалюку полную поддержку, а уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова назвала поведение россиян недопустимым.

ТСН поговорила с Романом и он рассказал, что никаких официальных сообщений пока не получал, информацию о вызове в прокуратуру распространили российские пропагандисты со ссылкой на источник в прокуратуре.

«Я узнал из СМИ российских в первую очередь о том, что они вызывают меня в прокуратуру 24 декабря. Говорят, что я разжигаю межнациональную рознь и ненависть к россиянам и российским властям. Что ложь, потому что на самом деле я им говорил только одно, что любой российский воин, который пересечет границу Украины с оружием в руках, будет уничтожен. Официально мне никто ничего не сообщал, нет у меня ни повесток, ни чего-нибудь. Удивительно, 23 декабря меня пригласили на пресс-конференцию к Путину, а 24 - в прокуратуру», — рассказал Роман.

Единственного украинского журналиста, аккредитованного в России, обвинили в экстремизме | Новости мира

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