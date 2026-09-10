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Генконсульство Украины в Дюссельдорфе окружила полиция: в МИД раскрыли подробности
В Дюссельдорфе полиция оцепила украинское консульство после анонимного предупреждения о заминировании, однако во время проверки взрывных устройств не обнаружили.
Из-за анонимной угрозы украинскому консульству в центре Дюссельдорфа полиция перекрыла часть улиц.
Об этом сообщили журналистам в МИД, передает корреспондент ТСН.
В МИД Украины сообщили, что консульство получило анонимное предупреждение о заминировании. Посетителей в здании уже не было, а сотрудников быстро эвакуировали.
Дипломаты сразу обратились в местные правоохранительные органы. Полиция Германии провела тщательную проверку здания и близлежащей территории.
«Взрывных устройств обнаружено не было. Учреждение продолжает работать в штатном режиме», — отметили в МИД Украины.
Напомним, ранее в полиции подтвердили неизвестную угрозу возле украинского консульства в Дюссельдорфе в четверг. Из-за масштабной спецоперации правоохранители перекрыли часть улицы в центре города, куда стащили несколько служебных автомобилей. Также долгое время не разглашали деталей.