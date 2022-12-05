Украинскому "Щедрику" 100 лет: как в Нью-Йорке прошло празднование юбилея рождественской колядки

В этих стенах в 1922 году американцы впервые услышали украинский "Щедрик" в исполненные Капеллы Александра Кошица и навсегда влюбились в него.

100 лет премьеры украинского "Щедрика" в Штатах. Накануне свой юбилей отметила самая известная колядка не только Украины, но и всего мира. В честь праздника в стенах легендарного Карнеги-Холл в Нью-Йорке устроили большой концерт, где звучали украинские песни.

Как это было, в эфире ТСН рассказала корреспондентка Оксана Ткаченко.

Так, концерт "Записки из Украины" открыла канадская певица украинского происхождения Маричка Марчик. Мероприятие по случаю 100-летней премьеры легендарной рождественской песни в Штатах инициировано украинскими дипломатами. Все вырученные деньги из билетов планируют отправить на благотворительность. Показать всю красоту украинской музыки сюда пригласили хоровые коллективы из Украины и Северной Америки, "Мысль", "Щедрик" и "Тринити Уол-Стрит".

Отдельный сюрприз концерта – ведущие: оскарононосный режиссер Мартин Скорсезе и голливудская актриса украинского происхождения Вера Фармига.

"Мы собрались, чтобы поддержать Украину, ее нацию и культуру. Хочу выразить свое глубокое уважение украинцам и благодарность. Никто не держится так мужественно как они против такой неописуемой жестокости террора", — заявил Скорсезе.

"Пусть рождественская звезда осветит радостью лица, пусть укажет путь к любви. Чтобы вы были веселы и здоровы", — по-украински поздравила присутствующих Вера Фармига.

Родители Веры — мигранты из Украины, но за почти 50 лет своей жизни Вера не забыла ни языка, ни корней. "Я выросла с такими поздравлениями на праздники. Как часть украинского сообщества в Нью-Джерси. Как многие мигранты в Штатах, такие жесты отмечали нашу возможность свободно практиковать культуру, которая подвергалась репрессиям на Родине", — отметила актриса.

В зале также присутствовали украинские военные, которых зрители приветствовали стоя овациями. Также на концерте прозвучало обращение президентских супругов Владимира и Елены Зеленских.

"Автора произведения Николая Леонтовича за год до триумфа произведения застрелил агент советских спецслужб. И спустя столетие эта история террора вновь повторяется в Украине. Город Покровск, где Леонтович писал "Щедрик", россияне обстреливают бомбами, дронами как и десятки других украинских городов, погибают обычно люди, которые так же, как и американцы, привыкли напевать "Щедрик" в праздничные дни", — подчеркнула первая леди Украины.

Украинский "Щедрик" американцам переведет композитор украинского происхождения 1936 года. Carol of the Bells – от Питера Вильховского стала настоящим хитом зимних праздников. Сейчас к столетнему юбилею премьеры в Штатах она звучит на двух языках - на украинском и английском.

Напомним, ранее киевский детский хор прямо на центральном вокзале Нью-Йорка исполнил самую известную в мире рождественскую песню, даже не снимая верхнюю одежду. Тогда импровизированная репетиция собрала сразу зрителей, которые начали снимать незапланированный концерт на телефоны.

Стоит отметить, что композиция Николая Дмитриевича Леонтовича "Щедрик" является самой известной среди рождественских песен для украинцев и западного мира. Она породила бесчисленное количество каверов и стала рождественской классикой в США.

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