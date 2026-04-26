Украинцам готовят сюрпризы: какие изменения произойдут в мае

Реклама

В конце апреля и в начале мая государство внедряет немало изменений о которых стоит знать каждому украинцу. Среди них — несколько важнейших.

С мая отменяют льготу на электроотопление. Это связано с тем, что отопительный сезон уже заканчивается. Поэтому для бытовых потребителей, которые используют электроотопление, возвращается обычный тариф 4,32 грн за киловатт-час.

Реклама

В приложении «Дія» появится раздел «Ветеран PRO», куда постепенно добавляют все сервисы для ветеранов войны. Зарегистрировав статус «ветеранский бизнес», будет проще получить гранты до миллиона гривен и больше, а также участвовать в программах от местных общин.

Изменения произойдут также в программе «Доступные лекарства», в частности для пациенток с раком молочной железы. Отныне получить три препарата гормональной терапии — летрозол, экземестан и тамоксифен — можно только по электронному рецепту врача. Его выпишут только при наличии индивидуального плана лечения — в электронной системе Минздрава. Поэтому, стоит позаботиться об этом заранее.

Кроме того, со вчерашнего дня стартовали «динамические цены» от «Укрзализныци». Стоимость проезда в вагонах СВ, то есть люкс, и 1-го класса поездов «Интерсити» будет меняться в зависимости от спроса, сезона, и дня недели — в выходные будет дороже — и заблаговременности покупки. Так поощряют покупать билеты заранее, поскольку треть пассажиров делает это в день выезда. В общем, как говорят в «Укрзализныце», эти изменения коснутся 10 процентов всех пассажиров. Но это означает, что спрос на вагоны низшего класса может вырасти. Потому что на плацкарт, купе и второй класс новации не распространяются.

Напомним, на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит продление в Украине военного положения и мобилизации до 2 августа. Ожидается, что в понедельник, 27 апреля, президент Владимир Зеленский внесет в парламент законы об утверждении соответствующих указов.