Украинцам предлагают сбивать "Шахеды" за 100 тысяч гривен в месяц: какие условия и могут ли мобилизовать

Беспилотник / © ТСН

Реклама

Украинцам предлагают сбивать российские беспилотники, в частности Шахеды, за вознаграждение — 100 тысяч гривен в месяц. В июне 2025 года Министерство обороны запустило соответствующий экспериментальный проект по формированию групп ПВО в составе добровольческих формирований.

Какие условия, кто может присоединиться, гарантируют и могут мобилизовать добровольцев — рассказывает ТСН.ua.

Кто может присоединиться

В Минобороны предлагают присоединиться к группам противовоздушной обороны желающим защитить сон и жизнь своих родных, близких, друзей и соседей.

Реклама

Добровольцами могут стать граждане Украины от 18 лет, проживающие на территории общины, где действует добровольческое формирование, прошли медицинский, профессиональный и психологический отбор и заключили контракт добровольца территориальной обороны.

В то же время, членами группы противовоздушной обороны могут быть исключительно граждане, не подлежащие мобилизации в понимании статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (в том числе забронированные, по возрасту, состоянию здоровья и т.п.).

Какие условия

Для того чтобы присоединиться к группам ПВО, доброволец должен сначала стать членом ДФТГ. Для этого заключается договор добровольца ГФТГ. Срок действия такого контракта — 3 года.

Список документов, необходимых для заключения контракта и все усовы, можно просмотреть на сайте Минобороны.

Реклама

Что гарантируют добровольцам

Медицинскую, профессиональную и психологическую проверку перед заключением контракта Специализированное обучение в сертифицированных школах Задачи, связанные исключительно с противовоздушной обороной Боевые дежурства в единой системе ПВО государства

Сколько платят добровольцам

Добровольцы имеют право на получение дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен в месяц.

Выплата производится пропорционально времени участия в мероприятиях по противовоздушной обороне, то есть это не фиксированная ежемесячная сумма, а расчет за дни дежурства.

Могут ли мобилизовать

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua объяснила, что по предложенному экспериментальному проекту Кабинета Министров планируется привлечь на добровольной основе граждан к мерам противовоздушной обороны в составе добровольческих формирований территориальной обороны, которые будут выполнять задачи в подчинении ВСУ.

При этом служба в формировании территориальной обороны принципиально не является исполнением воинской обязанности или призывом к военной службе во время мобилизации — служба будет осуществляться на контрактной основе, а лица, привлеченные к этой службе, считаются добровольцами.

Реклама

«Согласно Закону Украины „Об основах национального сопротивления“, добровольческие формирования территориальных общин хотя и являются военизированными подразделениями, но сформированы на добровольной основе из граждан и служба в которых соответственно добровольной», — отметила Марина Бекало.

Кроме того, согласно пункту 9 Порядка реализации экспериментального проекта по усилению ПВО прямо предусмотрено, что с добровольцами заключается контракт с обязательным условием о запрете направления такого лица для выполнения боевых и других задач, кроме предусмотренных этим проектом.

Следовательно, условиями контракта прямо запрещается привлекать добровольцев в военную службу.

“Таким образом, в рамках проекта служба в территориальной обороне по усилению противовоздушной обороны не предусматривает привлечения добровольцев к выполнению боевых задач и других, которые не предусмотрены в частности и в контракте», — объяснила адвокат.

Реклама

При этом на добровольцев и членов их семей будут распространяться гарантии социального и пенсионного обеспечения наравне с военнослужащими, предусмотренными законодательством.

Куда обращаться добровольцам

Потенциальные добровольцы должны обращаться к командиру добровольческого формирования территориального общества (ДФТГ) по месту жительства.

Если ДФТГ отсутствует, можно обратиться в местную военную администрацию с инициативой его создания совместно с воинскими частями Сил территориальной обороны ВСУ.