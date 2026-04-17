Украинцам придется лечиться дома? : почему новые стандарты госпитализации вызвали скандал

Эксперты рассказали, как изменятся правила госпитализации украинцев и почему им придется лечиться дома

В Украине планируют кардинально изменить правила госпитализации пациентов в больницы. Минздрав обнародовал проект приказа об утверждении Стандарта «Рекомендуемые критерии госпитализации пациентов в учреждения здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях». На первый взгляд, цель документа — упорядочить работу стационаров больниц. Но, как отмечают специалисты, анализ свидетельствует о серьезных угрозах как медицинскому сообществу, так и пациентам.

Юридическая ловушка: рекомендация или обязанность?

Эксперты отмечают: название документа содержит слово «Рекомендуемые», однако он утверждается как отраслевой стандарт, а это означает, что в случае принятия он станет обязательным для выполнения.

Это создает правовую неопределенность: на бумаге это вспомогательный инструмент, но во время проверок НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины) или аудитов он превратится в строгий «чек-лист», за отклонение от которого больницы будут штрафовать.

Владислав Смирнов, специалист по планированию и развитию системы здравоохранения, называет это юридическим капканом и объясняет, как это работает:

Если врач, руководствуясь опытом, кладет в больницу нестабильного пациента, который формально не дотягивает до критериев Стандарта, НСЗУ во время проверки может признать такую госпитализацию необоснованной и просто не заплатить больнице за лечение. Если больница, чтобы покрыть расходы, попытается взять деньги с пациента, она получит от государства фиксированный штраф в размере 18 168 гривен за каждый такой факт неправомерного требования оплаты. А если врач попытается «подтянуть» показатели больного в электронной системе (ЕСОЗ), чтобы они соответствовали Стандарту, НСЗУ будет автоматически штрафовать заведение на 302 гривны за каждую недостоверную медицинскую запись», — рассказывает Владислав Смирнов.

Такая практика загоняет медиков в тупик: спасать пациента вопреки приказу означает подставить больницу под финансовый удар, а выписать рано — рисковать жизнью человека и свободой.

Украинцам придется лечиться дома

Кроме того, проект устанавливает безальтернативное правило: если состояние пациента не соответствует конкретному пункту в перечне, лечение должно быть только амбулаторным. Как следствие, больше людей будут выбирать лечение на дому, а это, по мнению специалистов, слишком опасно. Врач больше не сможет просто обосновать госпитализацию состоянием больного — он должен «втиснуть» пациента в бюрократические рамки Минздрава.

По мнению эксперта, документ является попыткой внедрения жесткой финансовой дисциплины в систему здравоохранения, однако ее цена может оказаться слишком высокой для безопасности пациентов.

«Документ вводит суровую „презумпцию амбулаторного лечения“: если состояние пациента не соответствует конкретному чек-листу, его должны лечить дома или в дневном стационаре. Новые правила требуют одновременного наличия трех условий для госпитализации: соответствующих медицинских показаний, потребности в уникальных процедурах и наличия активного плана лечения», — отмечает Владислав Смирнов.

Более того, больница должна ежедневно переоценивать состояние пациента. Если вы с утра перестали отвечать критериям «угрожающего состояния», вас могут выписать, даже если вы еще не поправились до конца. Обычная человеческая слабость, выходной день на календаре или отсутствие транспорта на дом больше не является основанием остаться в палате хотя бы на лишние сутки. Так что человек оказывается «между двумя стульями»: стационар за бумагами уже не нужен, а дома еще опасно.

Риски для врачей и уязвимых групп населения

В этой ситуации медикам не позавидуешь, потому что создается ситуация «выбора без выбора»:

Действуешь по стандарту — рискуешь жизнью пациента, которому отказал в госпитализации.

Действуешь по совести — получаешь обвинение в «необоснованной госпитализации» со стороны НСЗУ или дисциплинарное взыскание руководства.

Для пациентов это означает существенное сужение доступа к стационарной помощи. Больше всего пострадают уязвимые группы: пожилые люди, дети.

По новым правилам, если пациент с гриппом проживает в переполненном общежитии или в тесной квартире с пожилыми родственниками, его должны лечить амбулаторно вплоть до появления дыхательной недостаточности. Это создает идеальные условия для локальных вспышек инфекции.

«Еще хуже ситуация с одинокими пожилыми людьми. Документ не прописывает действенные механизмы помощи для них. Для одинокого человека амбулаторное лечение при высокой горячке, когда он физически не способен сам себе налить воды или принять лекарство, становится смертельно опасным. Проект же сухо предлагает больницам «обращаться в социальные службы», но все мы понимаем скорость реакции социальных работников в разбитой войной стране», — отмечает Владислав Смирнов.

Что означают новые критерии Минздрава в цифрах?

По словам эксперта, ситуация может привести к катастрофическим последствиям, если новые правила госпитализации начнут действовать.

«По новому стандарту вас положат в больницу, только если, например, сатурация упадет до 90% или верхнее давление опустится ниже 90%. Любому человеку без медицинского образования понятно: это уже не этап лечения, это состояние, когда нужно вызвать скорую помощь и везти человека в реанимацию. То есть новые правила буквально заставляют украинцев ждать дома катастрофу», — отмечает Владислав Смирнов.

Минздрав манипулирует «западным опытом»

Сейчас чиновники активно оправдываются тем, что жизнь за бальными чек-листами — это мировая практика.

«Это неправда! Новейшие британские медицинские протоколы (NICE 2025 года) и рекомендации ВОЗ кричат об обратном: ни один алгоритм или чек-лист не имеет права подменять живое решение врача. За границей шкала — это лишь подсказка, а у нас ее хотят превратить в железобетонный закон, за нарушение которого больницу еще и оштрафуют. Это и есть главное преступление этого проекта», — отмечает Владислав Смирнов.

Закрытие больниц: экономика против здоровья

Ольга Богомолец, общественный деятель, заслуженный врач Украины отмечает, что новый Стандарт госпитализации пациентов абсолютно точно уменьшит количество лиц, которые могут попадать в больницы. Медицинские учреждения уже сейчас вынуждены бороться за средства от НСЗУ, а при новых требованиях эта борьба еще больше усилится.

«Сейчас больницы госпитализируют пациентов, и для них это является основным источником получения средств для того, чтобы выживать, особенно в условиях войны. Следовательно, цель этого Стандарта не имеет никакого отношения к здоровью людей, а его основная цель — давать меньше средств больницам, что приведет к закрытию определенного их количества в Украине», — рассказывает ТСН.ua Ольга Богомолец.

Медик добавляет, что не согласна с такой стратегией, цель которой — закрыть «лишние» больницы, а проект от Минздрава является инструментом для достижения этой цели.

Как исправить ситуацию: страхование и самоуправление

Ольга Богомолец объясняет, какой должна быть альтернатива этому проекту. Прежде всего, она указывает на необходимость принятия закона об обязательном государственном медицинском страховании.

«Кроме того, должна быть создана система медицинских палат или принят закон о медицинском самоуправлении. Это когда представители врачебных ассоциаций — кардиологи, хирурги, акушеры-гинекологи, дерматологи — будут утверждать Стандарты лечения или госпитализации. Именно они на профессиональном уровне будут отвечать за смертность, выживание и уровень здоровья людей, а не чиновники Минздрава, которым поставлена задача сэкономить деньги и спровоцировать закрытие учреждений здравоохранения», — отмечает врач.

Ольга Богомолец подчеркивает, что эти законы следовало бы принимать, но сомневается, что это возможно в текущем политическом сезоне.

Социальный фактор и «финансовая нагрузка»

Специалист также объясняет, почему больницы в некоторых ситуациях госпитализируют пациентов, которые могли бы лечиться амбулаторно:

«Это пациенты, которые не имеют возможности каждый день ездить на процедуры. Это люди, живущие в поселках, маленьких городках, где есть только один автобус в райцентр раз в день. Для наших людей нет возможности ежедневно преодолевать на собственном авто 60–100 километров, как в США, чтобы лечиться амбулаторно. Поэтому врачи фактически спасают этих людей, когда дают возможность лечиться в стационаре. Сейчас у них эту возможность отнимут».

Подытоживая, Ольга Богомолец отмечает, что в отсутствие госпитализаций больницы не будут справляться с финансовой нагрузкой и будут закрываться. К сожалению, этот проект только о деньгах, а пациент и уважение к врачу остаются на заднем плане.

