Украинцам присылают подозрительные посылки из-за границы: что там и как уберечься

Украинцы за границей сообщают, что неизвестные присылают им подозрительные посылки / © ТСН

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С незаурядными ситуациями стали сталкиваться украинцы, физически находящиеся за пределами нашей страны. Как на днях в соцсети рассказала украинка, долгое время проживающая за границей, Кристина Д., на ее имя и на имена других людей были оформлены посылки, которых ни она, ни все остальные адресаты стопроцентно не заказывали. Женщина уточнила, что отправление направлялось на почтовые отделения в Украине.

Кристина Д. не исключает, что лица, каким-то образом получившие ее персональные данные, теперь пересылают и получают с помощью поддельных документов сомнительные посылки. И при этом пользуются тем, что человек физически находится за границей и не имеет возможности прийти в почтовое отделение забрать или отменить отправку.

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«В течение суток со мной связались многие люди, получившие похожие сообщения (о посылках) и получающие их не первый год», — уточнила она в своем видео, которое выложила в соцсети.

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ТСН.ua разыскал эту украинку и пообщался с ней.

«На мое имя была сформирована декларация на почтовую отправку из города Катовице. Данные об отправителе и в частности о его телефоне отсутствуют. Сначала я подумала, что это какой-нибудь розыгрыш. Но когда записала на эту тему видео для соцсети и выложила его, то ко мне стали обращаться люди, физически находящиеся за границей, но также получили декларацию о почтовом отправлении от неизвестно кого. Эти декларации есть в официальном приложении почтового оператора, также приходило уведомление в виде SMS», — рассказывает Кристина.

По ее словам, например, одна из украинок сообщила ей, что по данным официального почтового приложения, к ней следует две посылки общим весом более 20 кг.

«Возвращаемся к моей ситуации. Я сейчас пишу заявление, чтобы подать его в Национальную полицию Украины. Там я отметила, что людей, на имя которых следуют подозрительные отправления, объединяет то, что они, как и я, находятся вне Украины более 2 лет. Похоже и то, что отправления следуют из Польши, одинаковый вес отправлений», — говорит Кристина.

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Она также отметила, что после того, как узнала о том, что на ее имя в Украину следует посылка, сделала переадресацию на доверенное лицо. Женщина не исключает, что при необходимости при распаковке отправления в отделение будет вызвана полиция — если в посылке будут запрещенные вещества.

На вопрос о том, какое собственное заключение она сделала по поводу этих посылок, женщина говорит, что «скорее всего, неизвестные отправители используют таких людей как она в качестве дропов (подставных лиц — Ред.). В этом контексте она приводит пример украинки, которая к ней обратилась и рассказала о том, что с марта 2025 до февраля 2026 года на ее имя направлялось 13 подозрительных международных отправлений.

«Но человек физически находится в Британии. В Украине не была с 2024 года», — уточняет Кристина.

Резюмируя, она говорит, что организаторы такой схемы отправлений намеренно используют персональные данные людей, которые находятся за границей и, соответственно, физически не могут прийти забрать отправление, не могут посетить почтовое отделение и начать выяснять обстоятельства.

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«То есть у кого-то есть такая информация. И вместе с тем, кто-то может прийти в почтовое отделение с поддельным документом и получить отправку», — говорит Кристина Д.

Что может быть в подозрительных посылках

«Одна из теорий — перевозка таким образом через границу разных заказов, одежды и косметики, на сумму более 150 евро. Чтобы не платить налог. В то же время я сомневаюсь в этом. Следует отметить, что отправитель не боится потерять эту посылку, поскольку отправляет на имя незнакомого человека. Не исключаю, что там могут быть лекарственные, фармацевтические средства, составляющие лекарственных средств», — предполагает Кристина.

В свою очередь, в полиции нам ответили, что обнародованную в соцсети информацию изучают и, не исключено, что прокомментируют впоследствии.

Что же в «тайных» посылках? Предположение правоохранителей

В то же время, источники в правоохранительных органах рассказали ТСН.ua, что вряд ли в международных посылках упакованы наркотики или взрывчатые вещества.

«Международные отправления подлежат более строгому контролю, и есть методы обнаружения в посылках и наркотиков, и взрывчатых веществ. Поэтому я исключаю эту теорию. Скорее всего, таким образом дельцы пересылают одежду или другие смежные товары, чтобы обойти налоги», — высказал нам свое мнение один из бывших руководителей уголовного розыска.

Как спасти себя от «посылочных» мошенников: адвокат назвал метод

От «посылочных» дельцов можно неплохо защититься даже простыми методами — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Сергей Старенький.

Он говорит, что сейчас появилось действительно больше сообщений о таких махинациях с посылками и предполагает, что это могло произойти из-за утечки персональных данных из коммерческих структур.

«Я понимаю, почему в последнее время это появилось. Было много взломов коммерческих баз данных разных предприятий», — объясняет ситуацию Старенький.

«О посылках. Действительно, это может использоваться какими-то злоумышленниками для пересылки вещей, которые они не хотят элементарно получать на свой адрес. К примеру, мобильный телефон, с помощью которого они будут совершать правонарушения», — говорит Старенький.

И советует следующее: «Что делать человеку, который обнаружил уведомление об посылке, которую точно не ожидает: выяснить, действительно ли это отправка для него. Сайт почты дает возможность понять, из какого отделения отправлено. Обычно указывается категория отправки. К примеру, документ или другое. Если человек очевидно понимает, что это какая-то провокация, что такого отправления не ожидается и его не может быть, то можно обратиться с помощью сайта почтовой компании и сообщить последней о том, что данный треккинг подозрителен, что нет намерения его получать. Почта может провести проверку и вернуть посылку отправителю. Или сообщат об этом правоохранительным органам. Кроме того, я бы рекомендовал на официальный электронный адрес почтовой компании направить письмо, имеющее цифровую подпись гражданина Украины. В таком случае письмо будет официальным. Во-вторых: у человека будет официальное подтверждение того, что он обращался и пытался решить эту проблему. Если письмо будет с цифровой подписью, то почтовая компания должна обязательно ответить».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Рада окончательно ввела НДС на заграничные отправления до 150 евро. Украинцы будут платить НДС за заказ из зарубежных онлайн-магазинов вне зависимости от суммы чека.

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