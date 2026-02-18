Украинцам стоит забыть о "бесплатных" ремонтах от ЖЭКов: как спасти свой дом

Дома в Киеве / © ТСН

Реклама

За две недели руководители областных военных администраций должны разработать план устойчивости систем жизнеобеспечения на следующую зиму. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба. Тепло, вода, электричество и больницы должны работать даже во время атак. Но что должны сделать сами горожане?

Об этом говорится в сюжете корреспондента «ТСН. Тиждень» Ирины Коваленко.

Что принадлежит жителям многоэтажек

До нового отопительного сезона у жителей есть четыре пути: создать ОСМД, нанять частную компанию, остаться со старым ЖЭКом или ничего не делать.

Реклама

Елена рассказывает, ее квартиру затопило, потому что сантехник ЖЭКа запустил отопление и ушел. Трубы полопались, а тепла нет с 9 января. Жители дома 1915 года постройки на Печерске встретились с Юлией Бородиной, председателем ОСМД и соучредителем управляющей компании, чтобы понять — кто виноват.

Там объясняют: общая собственность всех жителей — это крыша, чердак, лифт, лестница, несущие стены, подвал, фундамент и все коммуникации (трубы, насосы, щитовые), обслуживающие более одной квартиры. Также — придомовая территория.

Алексей Тихонов, советник заместителя председателя КГГА: «Люди не хотят этого знать, не хотят этого видеть. Но они совладельцы всего имущества в доме».

Секрет успеха: «Знать сантехника в лицо»

Опыт активных жителей показывает, что даже с ЖЭКом можно работать, если изменить подход. Киевлянка Инна Боднар за 15 лет прошла путь от «скандалистки» до лидера дома.

Реклама

Инна Боднар, жительница 10-этажки: «Секрет прост — надо знать в лицо своего сантехника и иметь его мобильный. Мы сами инициировали пересмотр тарифа: заложили в него накопления на капитальные ремонты (1 гривна с квадратного метра). Перед Новым годом сами поменяли все трубы в подвале».

Однако нагрузка на коммунальщиков колоссальная. Один сантехник часто обслуживает по 50-60 домов одновременно, поэтому без инициативы снизу аварии будут ликвидировать неделями.

Почему дома ОСМД мерзли меньше

Дома в статусе ОСМД этой зимой мерзли меньше всего, потому что сами заботились о генераторах, запитке насосов и утеплении. Если ОСМД нет — стоит искать честную управляющую компанию. Сколько стоит частное управление?

Если вы не доверяете ЖЭКу, можно обратиться в частную компанию. Средний взнос на рынке сейчас колеблется от 11 до 16 гривен за квадратный метр.

Реклама

Юлия Бородина, председатель ОСМД и соучредитель управляющей компании: «Для изменений нужно только желание владельцев и 50% плюс один голос. Тем более, Киев сейчас активно поддерживает новые ОСМД».

Финансовая помощь от города для вновь созданных ОСМД:

Дома до 50 квартир — 1 млн грн .

До 150 квартир — 1,5 млн грн .

До 250 квартир — до 3,5 млн грн.

Задача для мэров: децентрализация энергии

Пока жители латают крыши, местные власти должны усиливать городскую энергосистему. Отстроить гигантские советские ТЭЦ под обстрелами почти невозможно.

Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики: «Нужно заводить дополнительную когенерацию и газопоршневые установки на ключевые котельные и больницы. Это малые узлы, которые реально успеть установить до зимы».

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 11:00 18 февраля. СХЕМА С БРОНИРОВАНИЕМ! Обстрел Запорожья. В Одессе перекрыта трасса