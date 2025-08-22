Украинцев будут наказывать за невозвращение из-за границы: кого и когда

Названы сроки, в течение которых мужчинам будет разрешено находиться за границей / © ТСН

Стали известны новые важные подробности резонансного законопроекта о запланированном внедрении уголовной ответственности для тех украинских мужчин, которые незаконно пересекли или попытаются незаконно пересечь границу Украины, а также тех, кто законно выехал за пределы Украины, но вовремя не вернулся.

Сведения о нем уже появились на официальном сайте Верховной Рады, отмечено, что сегодня, 22 августа, он направлен на рассмотрение парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Больше подробностей в комментарии для ТСН.ua сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Если говорить об изменениях к законодательству, то оно определяет, что призывники, военнообязанные или резервисты за нарушение установленного законодательством срока пребывания за пределами Украины в условиях военного положения несут предусмотренную законом ответственность. Вносится предложение о такой ответственности согласно статье 337-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об ответственности (теперь уголовной — Ред.) и о сроках пребывания за границей, которые установлены законодательством», — говорит Демченко.

И добавляет важные детали: «Сроки пребывания отдельных категорий уже прописаны в постановлении правительства № 57. Оно регламентирует пересечение границы гражданами Украины».

Сроки для студентов

«Например, определено, что студенты в возрасте от 18 до 22 лет, имеющие право на выезд за пределы Украины по программе академической мобильности, могут находиться за пределами Украины не больше учебного семестра», — говорит Демченко.

Сроки для водителей

«Если говорить, например, о водителях, которые осуществляют международные перевозки в соответствии с пунктом этого же постановления, отмечено, что за пределами Украины они могут находиться 60 суток», — уточняет спикер пограничников.

Лица, сопровождающие людей с инвалидностью

«Еще один пример: лица, сопровождающие людей с инвалидностью. Отмечено, что такое лицо должно вернуться в Украину не позже, чем лицо, которое оно сопровождало. Есть случаи, когда человек сопровождал человека с инвалидностью, последний возвращается, а сопровождающий — нет. Срок пребывания за пределами Украины для лица с инвалидностью не определен», — говорит Андрей Демченко.

В свою очередь, глава подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности правоохранительного комитета парламента Юлия Яцик говорит, что если человек нарушил сроки пребывания за границей по уважительным причинам, то это является основанием для освобождения лица от ответственности. Как административной, так и уголовной.

«Например, нарушение срока пребывания за границей из-за лечения — это уважительная причина», — уточняет она.

Как будут искать тех, кто не вернулся

На этот вопрос в Верховной Раде говорят, что о своевременное невозвращение конкретного лица правоохранители могут узнать, например, благодаря соответствующему заявлению. То есть, если кто-то напишет заявление о совершении уголовного правонарушения, после чего может начаться соответствующая проверка.

«Или если в приложении «Резерв+» будет указано, что лицо находится в розыске. Думаю, что с той даты могут считать. Но это еще на этапе обсуждения. Например, наш комитет еще не рассматривал указанный законопроект», — рассказала представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

Касательно тех мужчин, которые выехали из Украины до 24 февраля 2022 года, Ирина Фриз говорит следующее: «Если человек законно пересек границу на четко определенных основаниях с соответствующим пакетом документов, который человек представляет для того, чтобы выехать на длительное пребывание, я уверена, что любые попытки применить к нему уголовную ответственность будут нарушать украинское и международное законодательство».

При этом Фриз не исключает, если этот законопроект поступит к рассмотрению в нынешнем виде и не будет изменен, украинцы за рубежом могут трактовать такое недружественное отношение к себе как право подаваться не только на получение временного убежища, но и на постоянное проживание.

«Я думаю, что первая редакция будет приведена в соответствие с нормами действующего законодательства и не будет создавать дополнительных информационных шквалов. В том числе и для находящихся за рубежом украинцев», — резюмировала Фриз.

Могут заинтересоваться теми, кто уехал до принятия закона

В свою очередь, адвокат и бывший следователь Роман Симутин, который специализируется в том числе и в вопросах мобилизации, отмечает, что законопроект вызвал много дискуссий среди юристов.

Он не исключает, что нормы закона в случае принятия могут быть применены даже в отношении тех, кто выехал за границу до вступления закона в силу.

«Если человек не возвращается, то срок пребывания за границей и невозврат могут начать считать с даты принятия закона», — предполагает Симутин и не исключает, что последним сроком для возвращения может быть, например, истечение 90 дней.

Напомним, весной прошлого года за границей украинцы выстраивались в огромные очереди в паспортные сервисы, чтобы как можно скорее получить загранпаспорт. Из-за изменений в мобилизационном законодательстве под вопросом было получение этого документа, если мужчина не обновит военно-учетные данные. В начале прошлого года дипломаты сообщали, что консульские услуги мужчинам будут предоставляться одновременно с уточнением данных для ТЦК или при наличии военно-учетных документов.

Кроме того, согласно новому законодательству для нарушителей мобилизационных правил предусмотрены штрафы до 25 тыс. 500 грн.