Украинцев предупредили об опасности с 14.00 до 18.00 каждый день: что произошло

По данным полиции, разбойных нападений в Украине во время войны стало меньше в разы / © ТСН

Реклама

Впервые за последние годы в Украине названы время и места, когда и где чаще всего совершаются разбои. Кроме того, названы категории украинцев, которые чаще всего оказываются пострадавшими в таком виде преступлений. В полиции отмечают, что речь идет именно о разбоях, не связанных территориально с зоной боевых действий.

Как сообщил заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов, проведенная полицией аналитика свидетельствует, что больше всего разбоев в Украине в течение 2025 года преступники совершали в промежутке между 14.00 и 18.00. На втором месте — время, когда большинство украинцев возвращаются с работы — между 18.00 до 20.00.

По данным полиции, анализ ситуации также демонстрирует, что в большинстве случаев нападающие охотятся на своих жертв в одиночку, а чаще всего в прошлом году от разбоев страдали пенсионеры, частные предприниматели и военнослужащие.

Реклама

Кроме того, по данным Андрея Небытова, в тех ситуациях, когда разбой случался в доме жертв, то впоследствии оказывалось, что в 66 случаях преступники попали в жилище элементарно через незапертые двери.

Где и когда чаще всего нападали преступники в 2025 году. Фото: страница А.Небытова в Facebook

Если преступники намеревались пытать своих жертв, то, по данным полиции, нападавшие в большинстве случаев связывали пострадавших, но не обходилось и без пыток утюгом.

Как в Украине раскрывали разбои. Фото: страница А.Небытова в Facebook

Впрочем, больше всего в Украине видов разбоев было совершено в пятерке таких мест (в порядке уменьшения):

на улице

в домах

в объектах торговли

квартирах

при обмене валют Чаще всего преступники выходили на охоту с ножами, а в 12 случаях — с автоматами.

При этом в полиции отчитываются, что во время полномасштабной войны количество разбоев и грабежей существенно изменилось.

Реклама

«Для сравнения: в 2021 году было совершено 927 разбоев и более 5 тыс. грабежей. В 2025 году было зарегистрировано 305 разбоев и 1316 грабежей. Из 379 разбойников 281 были задержаны по горячим следам», — сообщил Андрей Небытов.

Как выяснил ТСН.ua, в пятерку регионов, где произошло больше всего разбоев в течение 2025 года вошли Днепропетровская (37 разбоев, из которых раскрыты 35), Харьковская область (33, из которых раскрыты 32), Киев (32, из которых все раскрыты), Одесская область (25, из которых все раскрыты). Меньше всего разбоев было зарегистрировано в Черновицкой области (1. Он раскрыт) и Ровенской (3. Раскрыты).