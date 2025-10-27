Украинцев пугают проверкой квартир: ходят по домам, снимают отпечатки пальцев — что это на самом деле

Украинцев пугают проверкой квартир

В последнее время в чатах многих ОСМД и жилых комплексов стали распространять предупреждения якобы от имени МВД о том, что якобы появилась группа людей, которая выдает себя за сотрудников внутренних дел, демонстрирует документы с соответствующей символикой и утверждает, что им надо проверить наличие действительность документов жителей и «снять биометрию (отпечатки пальцев) накануне „переписи населения“.

В сообщении также указывается, что такие лица могут пытаться сфотографировать жителей.

Как сообщила в комментарии для ТСН.ua пресс-секретарь МВД Марьяна Рева, такое сообщение — собственное творчество неустановленных лиц, которые, скорее всего, видели и ознакомились с официальным предупреждением министерства внутренних дел два года назад, но сейчас к сути официального сообщения добавили собственные мысли.

По словам Марьяны Ревы, ранее правоохранители делали предупреждения несколько иного содержания для того, чтобы предупредить граждан о визитах возможных мошенников и потенциальных квартирных воров.

«Осуществляя такие визиты в помещения, сомнительные лица могут узнавать, есть ли сейчас кто-то в доме или нет, кто живет в этой квартире. Для каких преступных вариантов может использоваться эта информация — вариантов много. Например, могут выяснять, где живут одинокие пенсионеры», — говорит Марьяна Рева и призывает внимательно относиться к визитам неизвестных лиц.

По данным полиции, личности визитеров, которые представляются правоохранителями, можно проверить, позвонив либо в местное райуправление полиции, либо участковому.