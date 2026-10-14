Украинцы могут получить от государства 19 400 гривен: кто имеет на это право

Украинцы могут получить 19 400 грн на подготовку к зиме / © pexels.com

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Украинцы, проживающие на прифронтовых территориях, могут получить от государства 19 400 грн в качестве помощи на подготовку к зиме.

Об этом в эфире ТСН заявил заместитель министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Игорь Рева.

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Чиновник отметил, что жители прифронтовых территорий могут получить деньги на подготовку к зиме. Средства выделяются на одно домохозяйство, независимо от того, сколько человек в нем проживает.

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«Если речь идет о программе „Зимняя поддержка“ — это 19 400 грн в качестве помощи для прифронтовых территорий, независимо от количества человек в домохозяйстве. Домохозяйство может получить такую помощь для поддержания энергонезависимости и энергоэффективности своего дома. На нашем портале „еОпора“ мы планируем расширять спектр местных программ, которые будут способствовать повышению энергоэффективности», — сказал он.

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