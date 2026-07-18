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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Украинцы отказываются от доллара: экономист дал совет, какую валюту лучше покупать, а какую — продавать

Украинцы начали массово скупать евро вместо долларов, в результате чего доля евро достигла исторического максимума. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил причины этого явления и дал советы по сбережениям.

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Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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Экономист дал совет, в какой валюте хранить сбережения

Экономист дал совет, в какой валюте хранить сбережения / © Associated Press

В Украине зафиксировали резкое изменение настроений потребителей на валютном рынке: граждане всё чаще отдают предпочтение покупке евро, а не традиционного доллара. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года интерес украинцев к европейской валюте вырос до рекордных показателей, несмотря на то, что на мировых рынках евро демонстрировал некоторое ослабление по отношению к американскому доллару.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Почему евро бьет рекорды в Украине: статистика и сезонный фактор

По данным эксперта, в июне 2026 года евро несколько терял свои позиции по отношению к доллару на мировых финансовых рынках, однако спрос на него внутри Украины только продолжал динамично расти.

Андрей Шевчишин, финансовый аналитик: «Доля евро в наличных операциях украинцев выросла до отметки 28,2%, что является абсолютным историческим максимумом для нашего рынка. Такую тенденцию можно объяснить прежде всего сезонной активностью граждан, когда евро активно покупается для финансирования летних отпусков и поездок за границу».

Советы аналитика: что делать с долларом и почему не стоит покупать евро для инвестиций

Учитывая текущие тенденции на валютном рынке, финансовый аналитик Андрей Шевчишин дал украинцам несколько важных практических советов по управлению своим валютным портфелем.

Во-первых, эксперт настоятельно не рекомендует продавать имеющуюся наличную валюту без острой необходимости в крупных или срочных расходах. Такое решение в настоящее время является экономически неэффективным, поскольку долгосрочный тренд девальвации украинской гривны остается абсолютно неизменным, и национальная валюта будет продолжать постепенно ослабевать.

Во-вторых, аналитик разграничил стратегии использования доллара и евро: покупать наличные доллары сейчас можно и нужно — это по-прежнему надежный и эффективный инструмент для формирования именно долгосрочных сбережений. А вот покупать евро исключительно в качестве средства для финансовых инвестиций пока точно не стоит, ведь это может привести к ощутимым убыткам из-за колебаний на мировых рынках.

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Дата публикации
Количество просмотров
326
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