Украинцы отказываются от доллара: экономист дал совет, какую валюту лучше покупать, а какую — продавать

Экономист дал совет, в какой валюте хранить сбережения / © Associated Press

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В Украине зафиксировали резкое изменение настроений потребителей на валютном рынке: граждане всё чаще отдают предпочтение покупке евро, а не традиционного доллара. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года интерес украинцев к европейской валюте вырос до рекордных показателей, несмотря на то, что на мировых рынках евро демонстрировал некоторое ослабление по отношению к американскому доллару.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Почему евро бьет рекорды в Украине: статистика и сезонный фактор

По данным эксперта, в июне 2026 года евро несколько терял свои позиции по отношению к доллару на мировых финансовых рынках, однако спрос на него внутри Украины только продолжал динамично расти.

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Андрей Шевчишин, финансовый аналитик: «Доля евро в наличных операциях украинцев выросла до отметки 28,2%, что является абсолютным историческим максимумом для нашего рынка. Такую тенденцию можно объяснить прежде всего сезонной активностью граждан, когда евро активно покупается для финансирования летних отпусков и поездок за границу».

Советы аналитика: что делать с долларом и почему не стоит покупать евро для инвестиций

Учитывая текущие тенденции на валютном рынке, финансовый аналитик Андрей Шевчишин дал украинцам несколько важных практических советов по управлению своим валютным портфелем.

Во-первых, эксперт настоятельно не рекомендует продавать имеющуюся наличную валюту без острой необходимости в крупных или срочных расходах. Такое решение в настоящее время является экономически неэффективным, поскольку долгосрочный тренд девальвации украинской гривны остается абсолютно неизменным, и национальная валюта будет продолжать постепенно ослабевать.

Во-вторых, аналитик разграничил стратегии использования доллара и евро: покупать наличные доллары сейчас можно и нужно — это по-прежнему надежный и эффективный инструмент для формирования именно долгосрочных сбережений. А вот покупать евро исключительно в качестве средства для финансовых инвестиций пока точно не стоит, ведь это может привести к ощутимым убыткам из-за колебаний на мировых рынках.

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