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Украинцы отмечают Яблочный Спас: что происходит в Михайловском Златоверхом соборе — видео
Украинцы отмечают Яблочный Спас: в церквях проходят литургии.
Преображение Господне, или Яблочный Спас — один из самых больших праздников в церковной традиции, который сегодня отмечают христиане восточного обряда.
В народе этот день принято считать праздником урожая, благодарности за щедрые дары земли, а также духовного обновления человека.
По традиции в день Спаса божественные литургии служат в храмах и соборах. И на такой утренней службе в Михайловском Златоверхом соборе находится корреспондентка ТСН Нелли Ковальская.
В храмах праздник отмечается очень сдержанно из-за траура по украинцам, погибшим в результате российских ракетных ударов.
«Я помню, как раньше — приходишь на площадь, а тут пахнет сухостоем. Раньше здесь было много торговцев, которые продавали травы. Сейчас такого нет. В соборе у каждого в руках корзина: люди несут яблоки, виноград, мед. Ни в одной стране мира ты такого не увидишь», — говорит Нелли Ковальская.
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