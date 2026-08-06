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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Украинцы отмечают Яблочный Спас: что происходит в Михайловском Златоверхом соборе — видео

Украинцы отмечают Яблочный Спас: в церквях проходят литургии.

Автор публикации
Нелли Ковальская
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Яблочный спас

Яблочный спас / © УНІАН

Преображение Господне, или Яблочный Спас — один из самых больших праздников в церковной традиции, который сегодня отмечают христиане восточного обряда.

В народе этот день принято считать праздником урожая, благодарности за щедрые дары земли, а также духовного обновления человека.

По традиции в день Спаса божественные литургии служат в храмах и соборах. И на такой утренней службе в Михайловском Златоверхом соборе находится корреспондентка ТСН Нелли Ковальская.

В храмах праздник отмечается очень сдержанно из-за траура по украинцам, погибшим в результате российских ракетных ударов.

«Я помню, как раньше — приходишь на площадь, а тут пахнет сухостоем. Раньше здесь было много торговцев, которые продавали травы. Сейчас такого нет. В соборе у каждого в руках корзина: люди несут яблоки, виноград, мед. Ни в одной стране мира ты такого не увидишь», — говорит Нелли Ковальская.

Подробнее смотрите в видео: Трамп поговорил с ЗЕЛЕНСКИМ! Что будет с ПВО для УКРАИНЫ?! РАКЕТЫ КНДР по Киеву! | ТСН 09:00 6 августа

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