Согласно последним научным исследованиям, война ускорила старение украинцев. И здесь не о цифре в паспорте, а о процессах внутренних — и настоящем возрасте на уровне клеток организма.

Что именно становится причиной преждевременного старения наших людей? И есть ли возможность этот негативный процесс остановить? Тему исследовала корреспондент ТСН Алина Лисова.

«Когда вам 30, а чувствуете себя на 50. Сегодня человек в Украине живет очень непростой жизнью. Мы не стареем по паспорту, мы стареем достаточно неравномерно. При этом ученые напоминают: функционирование наших органов и систем запрограммировано где-то на 140-150 лет. Современные технологии могут точно изменить наше будущее, но простые правила — качество жизни и здоровье — в ваших же руках», — говорится в сюжете ТСН.

Биологический возраст против паспортного

Война состарила украинцев, и это вовсе не метафора. После длительных исследований результаты показали, что у многих людей биологический возраст превышает паспортный в среднем на 5 лет. Впрочем, есть те, чей возраст по медицинским показателям больше на 10 или даже 15 лет.

Ответы на вопрос, почему так происходит, знают в столичном институте геронтологии — учреждении, которое изучает механизмы старения уже более полувека.

Борис Маньковский, директор Института геронтологии: «У каждого из нас, конечно, есть свой календарный возраст. То есть, если мы не помним, можем заглянуть в паспорт и вспомнить, когда мы родились, и посчитать, соответственно, сколько нам сейчас лет. Но свой биологический возраст мы так не определим, и нужно обследовать человека. То есть, нужно определить состояние дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы. И мы можем сказать, что, например, человеку по возрасту 50 лет, а биологический возраст 40 лет. Это замечательная ситуация, но может быть и наоборот. Календарный возраст 50 лет, а биологический возраст 60–80 лет».

К сожалению, Украина сейчас лидирует в мире по темпам преждевременного старения.

Борис Маньковский: «К сожалению, к сожалению, мы ожидаем значительное уменьшение продолжительности жизни… Здесь вопрос не в медицине, здесь вопрос безусловно в социальных условиях, прежде всего в войне и последствиях».

Стресс как «бомба замедленного действия»

Постоянные обстрелы, тревога за родных, отсутствие тепла и некачественный сон — эти факторы стресса во время войны усилились в десятки раз.

Елена Тавожнянская, заведующая отделением нейрокогнитивных заболеваний: «Тот стресс, который, к сожалению, царит в нашей стране, влияет на все население нашей страны. Сначала, конечно, возникают функциональные расстройства. Это опять же те же непсихотические психические расстройства, тревога, депрессия, панические расстройства и т. д. Далее это может быть такое состояние, которое является психосоматическим. То есть, когда нарушается баланс между психоэмоциональной сферой, с одной стороны, и соматическими системами, с другой. Но когда мы начинаем обследовать человека, мы не можем найти каких-либо органических заболеваний, сердечно-сосудистой или другой системы, на которые жалуется пациент».

Хронический стресс истощает иммунитет и провоцирует развитие деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона из-за накопления патологических белков в мозге.

Кто в зоне риска: женщины или военные?

В отделе диагностики института используют специальные аппараты, такие как лазерный допплеровский флоуметр, чтобы посмотреть на «возраст» микрососудов. Результаты исследований оказались неожиданными.

Елена Бондаренко, старший научный сотрудник: «Были пациенты, которые приходили на уровне 30 лет, а темп старения был плюс 7 лет, а некоторые и плюс 10. Потому что много молодых людей, за счет системы дыхания, например, потому что если человек курит. Интересным оказалось то, что наиболее уязвимая категория оказалась женщины молодого и среднего возраста. Им надо подумать и о себе, и о детях, и о пожилых родителях. И это, видимо, был очень серьезный вызов для них, это мои предположения. А военные, они, безусловно, все эти показатели были тоже нарушены».

Когда болезни «молодеют»

Сердечно-сосудистые заболевания и диабет теперь выявляют даже у 20-летних.

Яна Саенко, руководитель отдела кардиометаболических заболеваний: «К сожалению, война негативно влияет на развитие и прогрессирование и сахарного диабета, и сердечно-сосудистых заболеваний. Какую тенденцию мы наблюдаем в последнее время, это омоложение сахарного диабета второго типа».

Это подтверждает история 26-летней Натальи из Сумской области, которой диагностировали диабет 2 типа в 2022 году из-за постоянного стресса и обстрелов приграничья.

Как остановить старение: советы специалистов

Медики отмечают: важно отказаться от принципа «не пойду к врачу, чтобы не знать, что у меня там есть». Современные методы, например сканирование глазного дна с помощью искусственного интеллекта, позволяют выявить риски глаукомы или диабета за считанные минуты.

Действенные советы для сохранения молодости от ученых:

Следить за артериальным давлением.

Контролировать уровень глюкозы и вес.

Минимизировать вредные привычки.

Быть физически активными и гулять на свежем воздухе.

Качественный сон, потому что именно за счет нормальной структуры и качества сна происходит очищение организма и, в первую очередь, очищение головного мозга».

Елена Тавожнянская: «Это банальные такие вещи, которые мы людям говорим, а они не совсем к этому прислушиваются, но это может точно изменить наше будущее».

