Украинцы учатся жить без света: как города переживают многодневные отключения после обстрелов

Энергетика Украины / © ТСН.ua

Российские обстрелы Украины продолжаются ежедневно и каждую ночь, все чаще поражая энергетическую инфраструктуру. В ночь на 18 января российские дроны атаковали сразу шесть областей – Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Хмельницкую и Одесскую. В результате ударов ранений получили десятки взрослых и один ребенок, два человека погибли.

Как города переживают многодневные отключения после обстрелов – в материале ТСН.Тиждень.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, самая сложная ситуация с энергоснабжением фиксируется на Киевщине, Харьковщине и в Запорожской области, в том числе и в областных центрах. Такие данные были озвучены во время недавнего "энергетического селектора" с участием президента.

Зеленский призвал максимально ускорить увеличение импорта электроэнергии и более активно привлекать дополнительное оборудование от международных партнеров. Он подчеркнул, что все необходимые решения для этого уже приняты, а наращивание импорта должно происходить без промедления.

Ожидается, что вопросы энергетической безопасности будут также обсуждаться во время так называемого "энергетического Рамштайна", который Украина планирует провести онлайн. Точная дата встречи с партнерами пока не объявлена.

Как выживают города без света и тепла

Реальность многодневных отключений хорошо знакома жителям Киевской области. В Вышгороде люди несколько суток оставались без электричества и отопления. Местная жительница Виктория рассказывает, что в ее квартире света и тепла не было четыре дня подряд. Впоследствии ситуацию удалось стабилизировать благодаря генераторам, подвезшим коммунальные службы и спасатели.

Даже в домах без ОСМД жильцы начали искать совместные решения. В Вышгороде два подъезда оперативно собрали средства на мощный генератор, обеспечивающий работу лифтов, подачу воды и отопления.

Во многих киевских многоэтажках готовились заранее. На Позняках, например, еще в 2023 году установили генератор, поддерживающий тепло, водоснабжение, освещение и лифты. Стоимость оборудования с монтажом составила около полумиллиона гривен, половину суммы компенсировал город. Ежемесячные расходы на горючее для жителей составляют в среднем 300-400 гривен из квартиры.

Впрочем, не все технические решения оказались эффективными. Инверторные системы с аккумуляторами, рассчитанные на 12–14 часов работы, не всегда выдерживают продолжительные аварийные отключения. Поэтому некоторые ОСМД решают дополнительно закупать генераторы.

Опасные "лайфхаки" и советы экспертов

Из-за холода и отсутствия света люди нередко прибегают к опасным способам обогрева – используют свечи, газовые плитки, греют кирпич на огне. Эксперты предостерегают: такие методы могут привести к отравлению угарным газом или пожарам.

Специалисты советуют при использовании газовых приборов обязательно устанавливать датчики утечки газа и угарного газа. Генераторы категорически запрещено ставить на балконах или в закрытых помещениях – в столице уже были случаи смертельных отравлений из-за нарушения этих правил.

Самыми безопасными способами согреться остаются тёплая одежда, одеяла, спальники и бутылки с горячей водой.

Была ли столица готова к кризису

Эксперты признают: полностью оградить большие теплоэлектроцентрали от обстрелов невозможно. В то же время, отдельные элементы энергосистемы пытаются дублировать и защищать. По словам специалистов, коммунальные службы Киева готовились к худшим сценариям, в частности, отрабатывали процедуры слива воды из систем отопления, чтобы избежать массовых прорывов труб.

Несмотря на сложности, городские власти уверяют: критических разрушений систем отопления немного, а большинство домов удается обогревать с помощью генераторов.

Энергетики отмечают – идеальных решений в таких условиях не существует. Город работает благодаря инженерной изобретательности, профессионализму коммунальщиков и чрезвычайным усилиям персонала. Несмотря на усталость и недовольство жителей, Киев и другие города продолжают держаться в условиях морозов и постоянных атак.