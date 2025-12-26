Украинцы за границей: сколько налогов и куда нужно платить

Сколько налогов должны платить украинцы за границей

Реклама

Миллионы украинцев, которые из-за войны выехали в Европу, столкнулись с проблемой: нужно ли им декларировать свои доходы (например, зарплату по «миниджобу» или социальные выплаты) в Украине? Даже если эти доходы не облагаются налогом за рубежом, украинская налоговая может потребовать уплаты налогов здесь.

Как поступать в такой ситуации? Мы обратились к Павлу Себастьяновичу, эксперту по налогам, который объяснил правила для граждан, работающих и проживающих за границей.

Павел Себастьянович отмечает, что исключением могут быть страны, где НДФЛ (налог на доходы физических лиц) ниже, чем в Украине, но в Европе обычно уровень налогов выше. Тогда налогоплательщик должен уплатить в Украине разницу.

Реклама

Конечно, в каждой стране действует свое налоговое законодательство. Как пример, мы взяли Германию.

Налоговый кейс: украинка в Германии и налогообложение «миниджоб»

Итак: есть условная украинская беженка, которая три года живет в Германии, получает социальные выплаты, а также работает на миниджоб — получает 520 евро в месяц, которые не подлежат налогообложению в Германии.

Что делать такой женщине после того, как украинская налоговая заявила, что все наши беженцы, находящиеся ныне в Европе, должны подавать декларацию о своих иностранных доходах также и в Украине?

Женщина проживает за границей более 180 дней, поэтому для Германии она налоговая резидентка. Впрочем, она остается налоговой резиденткой Украины, поскольку в Украине нет процедуры автоматического выхода из налогового резидентства.

Реклама

Человек честный, стремится вернуться в Украину после окончания войны и не хочет терять трудовой стаж, поэтому представляет декларацию, в которой отмечает социальные выплаты и 520 евро в месяц от работы.

С социальными выплатами — понятно, они не облагаются налогом нигде (в Украине тоже). А как быть с 520 евро, которые женщина зарабатывает каждый месяц? Считать ли эти деньги прибылью? В Германии такая прибыль не облагается налогом — действует налоговая льгота. Но в Украине такой налоговой льготы нет. Для Украины это около 20 тысяч грн в месяц (по курсу), которые должны облагаться налогом 18% НДФЛ + 5% военного сбора.

Эксперт говорит, что, скорее всего, украинские налоговики потребуют, чтобы наши граждане уплатили налоги с указанной суммы.

«Но здесь следует учитывать, что наши люди живут в странах с высоким уровнем жизни. И указанные 520 евро тратятся сразу после получения. Поэтому вопрос: какие здесь могут быть доходы? Конечно, украинская налоговая может потребовать от граждан уплатить налоги, если у них будет информация о доходах человека за границей. Но, например, я бы на месте этой женщины ничего не платил и не декларировал, потому что в Украине нет общего декларирования доходов — граждане, не работающие на государственной службе, не обязаны подавать декларации», — рассказывает Павел Себастьянович.

Реклама

Как облагаются иностранные доходы в Украине?

Что же делать тем гражданам, которые все же будут декларировать свои доходы? Эксперт объясняет, что в Украине иностранные доходы облагаются налогом по ставке 18% НДФЛ и 5% военного сбора (ставка ВЗ выросла с 1,5 до 5% в 2025 году).

НДФЛ (18%) : «Если в Германии вы уплатили подоходный налог в размере 18% или больше, то в Украине этот налог доплачивать не нужно. Поскольку немецкие налоги на зарплату обычно выше или равны украинским, по этому пункту задолженности обычно не возникает», — объясняет эксперт.

Военный сбор (5%): «Это критический момент. Военный сбор не подпадает под действие Конвенции об избежании двойного налогообложения. Его нужно уплатить в Украине со всей суммы полученного за границей дохода (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на дату получения зарплаты)», — продолжает специалист.

Алгоритм действий для декларирования

Декларирование: «До 1 мая 2026 года (за доходы 2025 года) вы обязаны подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах в Украине. Это можно сделать через электронный кабинет налогоплательщика». Справка: «Чтобы не платить 18% НДФЛ повторно, вам нужно взять в немецкой налоговой (Finanzamt) официальную справку о сумме уплаченного налога и заверить ее (легализовать) для украинской ГНС». Уплата: «На основе декларации вы платите 5% военного сбора».

Обмен данными и украинская особенность

Обмен данными (CRS): «Имейте в виду, что с 2024 года Украина и Германия стали автоматически обмениваться данными о банковских счетах. То есть украинская налоговая может получить информацию о ваших поступлениях на немецкую карту автоматически», — предостерегает эксперт.

Резюме: «То есть повторно 18% налога на доход вы, скорее всего, не будете платить. А вот 5% военного сбора — это то, что государство Украина ожидает от вас как от налогового резидента, конечно, если вы не перенесли „центр жизненных интересов“ в Германию официально».

Эксперт подчеркивает, что в Украине с налогами уникальная ситуация: у нас нет такой минимальной зарплаты, с которой не уплачивались бы налоги.

Реклама

«Такого в мире нигде нет, чтобы с минимальной зарплаты уплачивались налоги. А у нас есть. И такая система точно не европейская. Поэтому люди, находящиеся за границей, могут не платить налоги или обжаловать в судах требования, если таковые будут, от украинской налоговой. Я думаю, что любой европейский суд докажет, что наши беженцы живут за границей на грани бедности и не должны платить в Украине», — подчеркивает Павел Себастьянович.

Эксперт отмечает, что это его реформаторский взгляд на ситуацию с налогами. А более точную информацию, особенно ту, которая постоянно обновляется, люди должны получать исключительно из налоговой службы.