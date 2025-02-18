Украину атакует опасная болезнь: в нескольких регионах – карантин

В разных регионах Украины продолжают фиксировать увеличение количества заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19. В связи с этим, учебные заведения вынуждены временно переходить на дистанционную форму обучения или вводить карантинные мероприятия.

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В Киевской, Ивано-Франковской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях школьников переводят на дистанционное обучение. За неделю в столице зарегистрировано 15 225 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

Добавим, что в столичные медучреждения за последнюю неделю госпитализировали 324 человека, в том числе 228 детей. Также COVID-19 заболели 27 человек, в том числе 6 детей до 17 лет. Госпитализировали 4 взрослых. В отделении реанимации и интенсивной терапии больные COVID-19 не находились. Об этом сообщается на официальном портале КГГА.

"В целом в Киеве по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 7,7% за счет детского и взрослого населения. Так, заболеваемость среди детей изменилась с 9468 до 9688 (рост на 2,3%). А уровень заболевания взрослых – с 4663 до 5537 (рост на 18,7%). Дети составляют 63,3% от общего количества, на прошлой неделе – 67%. Заболеваемость среди школьников снизилась на 14,4%. Так, у детей школьного возраста зарегистрировано 4 955 случаев".

Грипп – это высокоинфекционное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Грипп имеет симптомы, подобные признакам других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), но гораздо опаснее. При первых симптомах обращайтесь к врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.

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Оба вируса имеют схожие симптомы: кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела, головные боли и слабость. COVID-19 и грипп могут протекать с разной степенью тяжести.

Грипп имеет меньший инкубационный период – час после заражения до симптомов до 3 дней.

Инкубационный период после заражения коронавирусом достигает 5-14 дней.

Чтобы предотвратить заражение гриппом или ковид-19, врачи советуют соблюдать простые правила:

избегать контакта с лицами, имеющими проявление таких болезней;

ограничить посещение мест большого скопления людей; часто проветривать помещение;

часто мыть руки с мылом;

не касаться глаз, носа, рта немытыми руками;

избегать объятий, поцелуев и рукопожатий;

прикрывать нос и рот во время чихания или кашля одноразовой салфеткой, которую сразу после использования нужно выбросить;

Если у человека есть симптомы заболеваемости, то необходимо держаться от него на расстоянии не менее двух метров.

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Примечательно, что с января этого года в Украине стремительно растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. В то же время в Центре общественного здоровья отметили, что ситуация остается прогнозируемой, поскольку эпидемический процесс развивается по классическому сценарию. Однако учебные заведения вынуждены временно переходить на дистанционную форму обучения или вводить карантинные меры.

Карантин и онлайн обучение

Так, в Киевской области 45 школ переведены на дистанционное обучение. Соответствующее решение принято из-за увеличения случаев ОРВИ и гриппа среди учащихся и педагогов. В общей сложности онлайн-обучение внедрено для 383 классов и четырех детских садов. Кроме того, школы Переяславской общины переведены на дистанционное обучение до 23 февраля. Ожидается, что с 24 февраля учащиеся вернутся к очной учебе, но местные власти ситуацию постоянно мониторят.

Похожая ситуация и в Ивано-Франковской области. Там 56 школ также перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, а еще пяти — введен карантин. Детские сады будут работать в обычном режиме, за исключением дошкольного подразделения филиала №20 Коломыйского лицея №4 им. Сергея Лысенко. Также закрыли на карантин садики в Шепаровцах, Корничах, Ивановцах, Товмачике и Воскресинцах. Как сообщил директор департамента образования и науки Виктор Кимакович, ситуация меняется ежедневно, поэтому школы переводят на онлайн-обучение как из-за большого количества больных, так и в превентивных целях.

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В Кировоградской области 19 школ, училище и колледж перешли на дистанционное обучение из-за увеличения количества учащихся, больных острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщили в департаменте науки и образования Кировоградской области.

Во Львовской области также переводят учащихся на дистанционное обучение. С 18 февраля обучение будет проходить онлайн в течение 11 дней. За последнюю неделю зафиксировано более 15 тысяч больных, что на 22% больше, чем неделей ранее. Это свидетельствует о высоком уровне заболеваемости. Кроме того, во Львовской области введен "масковый режим" в больницах, ограничено посещение пациентов и запрещено проведение массовых мероприятий в помещениях.

Добавим, что школы во Львовской общине не будут отправлять на карантин. Во Львовском местном совете отметили, что в настоящее время около 18% учеников отсутствуют в школах, из них только 15% отсутствуют из-за заболеваемости.

С 17 февраля школы Полтавы также перешли на дистанционное обучение. Родители школьников уже получают ответные сообщения от учителей. Дистанционку вводят "в связи с ситуацией безопасности".

В Закарпатье с 18 по 21 февраля временно приостановлено обучение в школах из-за роста количества случаев ОРВИ. В то же время детские сады продолжат работать в обычном режиме.

На Буковине 43 школы также перешли на дистанционное обучение, из них 7 – в Черновцах. В 8 школах отдельные классы учатся онлайн из-за превышения эпидемического порога. Кроме того, 15 детских садов области перешли на дистанционную форму обучения, а 28 учебных заведений закрыто на карантин.

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В Виннице с 17 февраля все школы и заведения внешкольного образования переведены на онлайн-обучение из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В Одессе 17 февраля закрыли на карантин 144 класса и 1 школу. Об этом сообщила Елена Буйневич, директор департамента образования и науки Одесского городского совета.

На Днепропетровщине из-за превышения эпидпорога более двух тысяч учеников перевели на дистанционное обучение.

На Волыни также было зафиксировано превышение эпидемического порога на 41%. Более 20 учебных заведений области перевели на дистанционное обучение. Также онлайн учатся полсотни классов в Луцком и Луцком районе.

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