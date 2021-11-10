Украину исключили из "зеленой зоны" ЕС: какие популярные страны пускают к себе граждан и на каких условиях

Украину исключили из "зеленой зоны" ЕС: какие популярные страны пускают к себе граждан и на каких условиях

Въезд в большинство стран ЕС для украинцев с "ковидными" документами открыт.

Европейский союз официально исключил Украину из "зеленого списка" стран из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Своим решением ЕС рекомендовал государствам-членам ограничить несущественные (туристические) поездки для граждан Украины. Но поскольку это только рекомендация, каждая страна индивидуально принимает решение о разрешении или запрете въезда украинцам.

Рассказываем, какие популярные страны ЕС, несмотря на обновление списка, пускают к себе украинцев и на каких условиях.

Что означают списки ЕС по COVID-19

Европейский Союз внимательно следит за ситуацией с COVID-19 в мире и сотрудничает со своими государствами-членами для сдерживания распространения вируса и поддержки национальных систем здравоохранения в реагировании на пандемию коронавируса. Для этого созданы два списка: в один вносят страны, где есть положительная динамика COVID-19 и отсутствует вспышка, в другой – где существенно ухудшается ситуация.

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Список обновляют каждые две недели. Исходя из того, в каком списке оказалась страна, ЕС рекомендует государствам-членам открыть границы для путешественников или ограничить их въезд.

Рекомендация ЕС необязательна, отдельные страны-члены имеют право в одностороннем порядке отказывать в поездках из стран из утвержденного списка или разрешать путешествия со странами, не входящими в утвержденный список.

Список открытых стран и условия пересечения границы

Важно понимать, что благодаря вакцинации и наличию так называемого "ковидного" сертификата украинским туристам будет гораздо проще и безопаснее путешествовать в современных условиях. В частности, подавляющее большинство стран ЕС, позволяющих въехать к себе украинцам, открыты именно для вакцинированных против коронавируса граждан.

Важным условием является то, чтобы прививка была проведена, разрешенной в Европейском Союзе вакциной: Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson. Также некоторые страны пускают к себе недавно переболевших коронавирусом или имеющих негативные тесты на COVID-19.

Заметим, что, чтобы найти все правила пересечения границы в конкретную страну, в которую планируете поехать, следует перейти на специальный сайт МИД, где регулярно обновляются статусы и условия всех стран по запрету/разрешению въезда иностранцев.

Несмотря на исключение из "зеленого перечня", первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев, стала Республика Кипр . Островное государство продолжает быть открытым для украинских туристов и закрывать границу не собирается.

Среди условий полная вакцинация или отрицательные тесты (до и по прибытии).

Также всем пассажирам необходимо пройти регистрацию на платформе CyprusFlightPass за 48 часов до вылета. Там нужно скачать копию сертификата о прививках (на английском языке) и указать данные о вакцинации. Если получена комбинация различных типов вакцин, например, первая доза Vaxzevria (AstraZeneca) и вторая доза Pfizer-BioNTech, на этапе заполнения заявки вносится информация о второй вакцине.

Невакцинированным пассажирам необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный в сертифицированной лаборатории на территории Украины в течение 72 часов до вылета. Сразу по прилету в Кипр, в аэропорту, невакцинированные пассажиры должны сделать (ПЦР) COVID-тест.

Вторая страна ЕС, которая не стала закрывать границы для украинцев, – Эстония . Все возможности путешествий сохранено также для граждан, прошедших полную вакцинацию. Страна признает все официально используемые вакцины в Украине: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/ Vaxzevria/Covishield, CoronaVac против COVID-19.

Невакцинированные украинцы должны за 72 часа до въезда сделать ПЦР-тест или, как альтернатива, за 48 часов – экспресс-тест на антитела – и предъявить справку об отрицательном результате. Такие лица также подлежат самоизоляции сроком на 10 суток.

Третьей страной, которая остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и до сих пор, стала Хорватия.

Украинцы при пересечении границы должны показать один из этих документов:

документ, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов с момента тестирования до момента пересечения хорватской границы или быстрый тест на антиген, сделанный не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы;

сертификат о полном курсе вакцинации препаратом, используемым в странах-членах ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm) не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию и не старше 365 дней. Если это вакцина Janssen/Johnson&Johnson, то прививка должна быть осуществлена не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию;

медицинскую справку о том, что человек выздоровел от COVID-19 и получил одну дозу вакцины в течение 8 месяцев от заражения вирусом, при условии, что человек был привит в пределах 365 дней до момента пересечения границы;

положительный результат ПЦР-теста, или быстрого теста на антиген, подтверждающий, что лицо выздоровело от COVID-19, который был проведен за предыдущие 365 дней, который является давнее 11 дней с даты прибытия в пункт пересечения границы, или справка о том, что человек выздоровел от COVID-19, выданный врачом.

При отсутствии одного из четырех вышеперечисленных документов въезд в Хорватию может быть разрешен при условии обязательства пребывания на самоизоляции. Ее можно прекратить, если сдать тест на территории Хорватии за свой счет.

Дети до 12 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями/опекунами, имеющими отрицательный результат ПЦР-тест, быстрый тест на антиген или подтверждение врача, который болел COVID-19.

Кроме того, въезд разрешен при наличии документального подтверждения туристической цели поездки (бронирование/оплаты отеля/апартаментов), по неотложным личным/семейным причинам, путешествие с деловой целью (приглашение от бизнес-партнера), с целью обучения, участия в соревнованиях или наличия разрешения на работу и проживание в Хорватии

Нидерланды также сохранили возможности путешествий для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации. С 13 ноября помимо свидетельства о вакцинации для въезда также будет необходим негативный тест.

Для осмотра сотрудников пограничной службы Нидерландов вам нужно будет подать следующие документы:

распечатанную и заполненную "Декларацию о вакцинации от COVID-19" (https://bit.ly/vaccine_declaration); отрицательный результат теста на COVID-19 (требования по тесту можно найти дальше по тексту);

доказательство вакцинации, признанное Нидерландами ("желтый" сертификат не считается Нидерландами доказательством вакцинации, следовательно, его нельзя использовать для въезда в страну);

подтверждение вашего обратного рейса;

визу (при необходимости).

Дети до 18 лет, путешествующие с вакцинированными родителями или законными опекунами, освобождаются от требования заполнения Декларации, но должны предъявить для осмотра негативный результат теста на COVID-19.

Также, если вы прибываете в Нидерланды на самолете, необходимо иметь с собой заполненную декларацию здоровья (https://bit.ly/nl_declaration). Это требование распространяется на всех путешественников от 13 лет.

Польша тоже остается открытой для украинцев, но при наличии документального подтверждения полного курса иммунизации вакциной, зарегистрированной в ЕС: Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Covishield, Johnson&Johnson на английском или польском языках.

Также для граждан предусмотрен 10-дневный карантин, который можно сократить, сдав ПЦР-тест не ранее 7-дневного срока пребывания в Польше.

Не проходить самоизоляцию могут лица, поправившиеся от коронавируса, но не раньше, чем за 6 месяцев до дня въезда в Польшу. Такие лица должны предъявить документ, подтверждающий факт заболевания, на польском или английском языке, например европейский цифровой сертификат COVID-19.

Все лица, прилетающие в Польшу, должны перед вылетом заполнить карту местоположения путешественника (eKLP) в электронном виде. Новые требования соседней страны касаются исключительно путешествующих самолетом.

Остается открытым для путешествий вакцинированных украинцев и Чехия. Также перед отлетом нужно заполнить регистрационную форму.

Австрия тоже сохранила полноценный безвизовый въезд для украинцев, прошедших полный курс вакцинации. Также въезд без регистрации и без карантина разрешен тем, кто имеет подтверждение о выздоровлении после заболевания COVID-19 (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или медицинская или официальная справка от врача с указанием наличия нейтрализующих антител, не старше 90 дней), оформленная на английском или немецком языках.

Австрия признает все вакцины, которые используются в Украине.

Невакцинированным можно въехать, но нужно иметь подтверждение об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном за 72 часа до поездки или тесте на антигены, не старше 48 часов, и пройти обязательный 10-дневный карантин после въезда. Его можно прекратить при наличии отрицательного результата теста, но не раньше 5 дней после въезда.

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Также необходимо совершить онлайн-регистрацией путешествия перед поездкой. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающие вместе с вакцинированными взрослыми, нуждаются в тесте, но не подлежат карантину.

Пускает украинцев, имеющих "ковидный" сертификат, и Дания . Сертификат в виде QR-кода может быть предъявлен в мобильном приложении или напечатан на бумаге.

В случае отсутствия COVID-сертификата гражданам Украины нужно сделать тест в течение 24 часов после прибытия в Данию и самоизолироваться на 10 дней. Самоизоляция может быть прекращена на основе отрицательного теста, сделанного не раньше чем на четвертый день после въезда в Данию.

Бельгия , несмотря на противоречивые сообщения о путешествиях украинцев, сохранила возможность въезда для украинцев, которые полностью вакцинировались.

Италия пускает к себе туристов, но въезд без необходимости прохождения 5-дневной самоизоляции предполагает наличие следующих обязательных документов:

заполненная до прибытия онлайн-форма санитарного контроля Passenger Locator Form ,

, наличие отрицательного теста на коронавирус, который должен быть сделан, не более чем за 72 часа до приезда;

наличие соответствующего "зеленого" сертификата (Green Pass) европейского образца о завершении полного курса вакцинации одним из утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам вакциной (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca).

В случае отсутствия вакцинации граждане могут въехать в Италию, но они должны: предоставить справку об отрицательном результате теста; самоизолироваться в течение пяти дней; пройти повторный тест по истечении срока самоизоляции для подтверждения отрицательного результата.

Кроме указанных выше правил, также остаются действующими правила необходимости подтверждения цели поездки, места пребывания, наличия необходимых средств, даты выезда из Италии и т.д.

Попасть в Германию можно исключительно при острой необходимости или при наличии сертификата полной вакцинации.

Туристы, прибывающие в Венгрию с действительным цифровым сертификатом ЕС о COVID-19, могут въехать без дополнительных требований к тестированию или карантинным ограничениям. Согласно последней информации на сайте МИД, для въезда граждан Украины в Венгрию нужны: биометрический паспорт/виза, действующая на территории Европы медицинская страховка, финансовое обеспечение.

Исключением является въезд в Венгрию авиационным транспортом, в частности дополнительно требуется отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, полученный не позднее 72 часов на момент въезда, или украинский или венгерский сертификат о вакцинации, вакцинация должна быть полной и с момента получение крайней прививки должно пройти минимум 14 дней.

Принимается исключительно отрицательный ПЦР-тест, отрицательный тест на антиген не принимается.

Франция без ограничений для въезда пускает украинцев, вакцинированных одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Для контроля на границе требуется предъявить документ, подтверждающий вакцинацию, и заполнить заявление об отсутствии симптомов коронавируса и/или об отсутствии контактов с больными лицами.

Если вакцинации нет, въехать во Францию можно только при предъявлении документа, подтверждающего "насущную необходимость" въезда во Францию, а также при наличии ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа или теста на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов до въезда, пройти тест на антиген в аэропорту Франции по прибытии и соблюдать 7-дневную самоизоляцию.

Указанные условия въезда применяются как к взрослым, так и к детям (возраст от 12 лет).

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Чтобы путешествие прошло безопасно, необходимо вакцинироваться против коронавируса. Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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