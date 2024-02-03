Украину "качает" от сообщений об "увольнении" Залужного: что решит Зеленский и какая реакция США

Слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Украине и уже даже в западных СМИ ходят уже не первый день. Авторитетные издания наперегонки делают громкие заявления по поводу "железного" генерала и ситуации с его "снятием". Президент Украины Владимир Зеленский подливает масла в огонь: проводит Ставку и обращается к обществу.

Что сказал президент Зеленский и какую сенсацию опубликовало издание The Washington Post – в эксклюзиве TSN.UA. рассказала Виктория Панченко.

Слухи об уходе Залужного

Почти неделю Украину "качает" от многочисленных сообщений о возможном увольнении Валерия Залужного. "Раскачка" этой "лодки" началась вечером 29 января, когда ряд политиков, журналистов и телеграмм-каналов начали заявлять об отставке главкома, которая якобы должна состояться вскоре.

Издание СNN также написало, что снять Залужного должны до конца недели.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал такие слухи.

"Я вообще считаю, что прогнозирование и политизация этого процесса – это крайне негативное явление. Мы должны обсуждать, не то что нам кто нравится или не нравится, а обсуждать результативность тех или иных действий с учетом войны как таковой. Это же конкретные смерти, конкретные потери и конкретное продвижение или непродвижение куда-нибудь", — сказал он в интервью "24 Каналу".

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Михаил Подоляк говорит, что у президента Владимира Зеленского есть ежедневное общение с военными, в том числе с главнокомандующим Залужным, Генеральным штабом, руководителями оперативно-тактических направлений и тому подобное.

Следует "прагматично подходить" к этой теме.

"Во время войны верховный главнокомандующий и его вертикаль принимает или не принимает решения. Но только когда определенное решение таки принято – он выходит и об этом говорит. Президент в постоянной коммуникации, он постоянно общается с обществом, объясняя мотивы своих действий и решений. Но мы должны исходить из того, какие цели будут дальше, как дальше война будет развиваться, какие для этого нужны ресурсы, сможем ли мы сломать линию фронта", — подчеркнул Подоляк.



Позже в аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины также опровергли слухи об увольнении Залужного.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "Украинскому радио".

"Документа об отставке главнокомандующего сегодня нет. Если появится документ, тогда можно спрашивать мысль и о чем-то говорить. До тех пор, пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны, начинать рассказывать, что что-то произошло".

Ход Залужного

И пока все постили "инсайды" и пытались хайпонуть на увольнение главкома, Валерий Залужный сделал свой ход — написал статью для CNN, которая просто взорвала Сеть. В этой статье "железный" генерал назвал рецепт победы над Россией.

Залужный описал вызовы, сдерживающие страну в военном плане, и перечислил ресурсы, на которые нужно опираться, чтобы перехватить инициативу на поле боя и достичь повышения эффективности боевых действий. Описывает он и решающие условия успеха и новую систему перевооружения. Если очень коротко – все сводится к необходимости существенно увеличить возможности беспилотных систем и других новейших технологических систем. Этот тезис проходит "красной нитью" по всей статье главкома.

Именно на беспилотниках и технологическом прорыве подчеркивает Залужный. Делится генерал и планами на 2024 год. По словам главнокомандующего ВСУ, в 2024 году нужно основные усилия сосредоточить на: создании системы обеспечения Сил обороны высокотехнологичными средствами; внедрение новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений; как следствие, в кратчайшие сроки овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.

Еще одна волна слухов

Не успело общество "переварить" рецепт победы Залужного над агрессором, как появляется информация о том, что главкома могут уволить на Ставке. Заседание Ставки прошло вечером пятницы 2 февраля 2024 года.

И вот в Сети появляется отчет от президента. На Ставке рассматривалось пять вопросов. Первое – украинское производство дронов – план на 2024 год. Второе – снаряды. Производство и импорт. Третье – ситуация на фронте. Все ключевые направления. Четвертый – наращивание фортификационных сооружений. И пятый вопрос на Ставке – энергетика, восстановление после российских ударов и физическая защита энергетики. И ни слова об увольнении Залужного.

Что Залужный сказал президенту

Возможно, статья для CNN сыграла свою роль, а, возможно, на решение Зеленского повлияло то, что Залужный сказал президенту накануне. Главнокомандующий на встрече с президентом Владимиром Зеленским рассказал о проблемах, которые унаследует вероятный преемник главкома в случае его увольнения. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на комментарий украинского чиновника на условиях анонимности.

Как рассказал собеседник издания, в "откровенном" разговоре Зеленский сказал Залужному, что "общество все больше истощается из-за войны", а помощь со стороны международных партнеров замедлилась. По информации WP, Залужный не рассердился из-за якобы намерения президента уволить его. Сообщается, что главнокомандующий объяснил главе государства, почему быстрое улучшение позиций Украины на поле боя маловероятно. В то же время Зеленский его "внимательно выслушал".

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"Любой новый командующий все равно будет бороться с большими, лучше вооруженными силами в войне, зашедшей в изнурительную ситуацию, в тупик. Новому главнокомандующему все равно понадобится мощный приток дополнительных военных, чтобы заменить потери и отвечать российскому плану отправить в бой еще 400 000 срлдат". ", – цитирует WP Валерия Залужного.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что украинские войска и дальше будут нуждаться в большем количестве оружия, боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования.

Обращение Зеленского

Все ждали традиционного вечернего обращения Владимира Зеленского. И он действительно сообщил важную новость.

Главной новостью пятницы, 2 февраля, президент Украины назвал получение от западных партнеров двух новых мощных систем противовоздушной обороны.

"Главная новость на сегодняшний день – новость, которой мы все давно ожидали. Ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны", – сообщил украинский лидер.

Однако Зеленский не стал разглашать все подробности новых систем ПВО, но заверил, что они чрезвычайно мощны и будут работать для защиты регионов Украины.

Сенсационное заявление The Washington Post

Но на этом история с увольнением Залужного не заканчивается. The Washington Post делает сенсационное заявление, ссылаясь на анонимные источники. Правительство Украины информирует Белый дом о том, что президент Владимир Зеленский решил уволить своего главнокомандующего, генерала Валерия Залужного.

Что сказали в Белом Доме

Владимир Зеленский еще не издал официальный указ об отстранении Залужного, и неизвестно когда это может произойти. Однако предварительное заявление Вашингтона, о котором ранее не сообщалось, отражает влиятельную роль Соединенных Штатов как мощнейшего военного и политического сторонника Украины. Увольнение Залужного действительно станет самой серьезной кадровой перестановкой за все время войны. Что же сказали в Вашингтоне? Чиновники Белого дома не поддержали и не возражали против такого ответственного решения, но признали его суверенным выбором президента, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности.

Стивен Пайфер, эксперт по вопросам Восточной Европы из Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине отметил, что разногласия между Зеленским и Залужным могут сыграть злую шутку с Украиной, но США не должны вмешиваться в этот процесс.

"Восприятие раскола на самом высоком уровне в Киеве не полезно для Украины, но правительство США не должно быть вовлечено в это".

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