Украину могут исключить из "зеленой зоны" ЕС: что это значит и нужно ли уже сдавать билеты

Украину могут исключить из "зеленой зоны" ЕС: что это значит и нужно ли уже сдавать билеты

Исключение Украины из "зеленого списка" ЕС не приведет к тотальному закрытию границ, уверяют в МИД.

Ситуация с коронавирусом в Украине значительно ухудшается, количество заболевших и умерших ежедневно стремительно увеличивается. В связи с этим Европейский Союз может исключить Украину из списка безопасных стран, граждане которых могли свободно путешествовать в ЕС, и внести к "красным странам". Но такое решение имеет только рекомендательный запрет на необязательные (туристические) поездки для граждан и каждая страна индивидуально принимает решение.

То, что же означает исключение Украины из "зеленой зоны" ЕС, может ли быть повторное тотальное закрытие границ для украинцев и как теперь будем путешествовать, разбирался ТСН.ua.

Что означают списки ЕС по COVID-19

Европейский Союз внимательно следит за ситуацией с COVID-19 в мире и сотрудничает со своими государствами-членами для сдерживания распространения вируса и поддержки национальных систем здравоохранения в реагировании на пандемию коронавируса. Для этого созданы два списка: в один вносят страны, где есть положительная динамика COVID-19 и отсутствует вспышка, в другой – где существенно ухудшается ситуация. Список обновляют каждые две недели. Исходя из того, в каком списке оказалась страна, ЕС рекомендует государствам-членам открыть границы для путешественников или ограничить их въезд.

Рекомендация ЕС не обязательна, отдельные страны-члены имеют право в одностороннем порядке отказывать в поездках из стран из утвержденного списка или разрешать путешествия со странами, не входящими в утвержденный список.

То, что Украину могут исключить из "зеленого списка" безопасных с точки зрения распространения коронавируса стран, сообщил журналист европейского бюро "Радио Свобода" Рикард Жозвяк 5 ноября. Официально это решение планируют объявить после 8 ноября. После этого и следует внимательно следить за обновлениями официальной информации от страны, в которую намерены ехать.

В свою очередь журналист Рикард Жозвяк, который и сообщил информацию об исключении Украины из "зеленого списка", уточнил в Twitter, что теоретически въезд должен быть доступен для вакцинированных граждан.

Что говорит украинская власть

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя сложившуюся ситуацию, неоднократно уверял, что тотального закрытия границ Евросоюза не будет. По его словам, дипломаты работают, чтобы перемен вообще не было.

"Важно понимать, что временные ограничения ЕС не являются отменой безвиза и касаются только туристических путешествий. Вопрос открытых ("зеленых") границ с ЕС регулируется Рекомендациями Совета ЕС по временным ограничениям на необязательные поездки. ЕС регулярно обновляет "зеленый перечень" и, в случае улучшения эпидемической ситуации принимает решение о возвращении той или иной страны в такой перечень", — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

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Ожидается, что Совет ЕС официально предоставит соответствующую рекомендацию на следующей неделе. В то же время, окончательное решение об условиях совершения несущественных (туристических) поездок граждан Украины принимают государства-члены ЕС на национальном уровне, пояснили в МИД Украины.

"Учитывая прогресс в кампаниях по вакцинации во всем мире, ЕС недавно изменил подход к временным ограничениям на туристические путешествия и рекомендовал государствам-членам ЕС открывать границы для полностью вакцинированных путешественников при прохождении тестов при пересечении границ", — сказано в комментарии.

В то же время, по мнению министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, ограничения ЕС относительно Украины будут длиться, пока страна не достигнет по крайней мере близкого к европейскому уровню вакцинации. Глава Минкульта сравнил показатели вакцинации в Европе и Украине, заметив, что украинцев привито крайне мало. В связи с этим, он объясняет, что украинских туристов будут бояться и, чтобы обезопасить себя, Европа может максимально ограничить въезд для наших граждан.

"Помните, в феврале 2020 года наши туристы возвращались на Родину из уже охваченного эпидемией китайского Уханю. Их везли на обсервацию в Новые Санжары. Запуганные люди тогда даже бросали камнями в автобусы... Конечно, европейцы украинских туристов камнями не закидают. Просто не исключайте, что с такими темпами вакцинации нам могут максимально ограничить въезд", – отметил министр.

Так, что сдавать авиабилеты, или украинцам все же позволят путешествовать в ЕС

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Вероятно, после того, как Украину исключат из "зеленого списка" ЕС, в некоторые страны поездки осложнятся. Но, вероятнее всего, прививка станет "пропуском" для путешествия, ведь, как сказано на сайте Совета Европейского Союза, путешествия в ЕС должны быть разрешены:

вакцинированным,

людям, которые совершают существенные поездки (проживают, учатся, имеют разрешение на работу в ЕС),

людям, совершающим не существенные поездки из стран из списка ЕС.

Важно понимать, что Евросоюз ввел так называемые "ковидные" сертификаты (документ с QR-кодом, подтверждающий, что турист имеет вакцинацию, выздоровел или недавно получил отрицательный результат теста на COVID-19. — Ред.), которые должны упрощать путешествия и сделать их более безопасны во время пандемии. При наличии сертификата путешественникам в некоторых странах позволяют не проходить карантин или не делать еще тесты на границах или соблюдать дополнительные карантинные требования.

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Впрочем, каждая страна ЕС устанавливает свои условия: кто-то пускает с сертификатом, а где-то требуют еще сдать ПЦР-тесты, чтобы не проходить карантин. Как говорится, лучше перебдить, чем недобдить, особенно когда речь идет о коронавирусе.

Действующие правила въезда популярных стран

Условия въезда в Испанию

Испания, например, придерживается жестких ограничений на въезд для большинства стран ЕС/Шенгенской зоны, внесенных в ее список высокого риска. Для въезда без прохождения карантина и тестирования необходимо иметь цифровой сертификат ЕС.

Впрочем, путешественники из третьих стран, не имеющие действительного сертификата о прививках, не имеют права путешествовать в Испанию. Такое же ограничение касается туристов, приезжающих в Испанию "стран высокого риска" в отношении коронавируса.

Те, у кого нет сертификата, может предоставить отрицательный результат теста. Кроме того, каждый независимо от вакцинации и статуса выздоровления обязан заполнить анкету.

Как въехать во Францию

Франция же также разрешает въезд всем гражданам ЕС, имеющим такой "ковидный" сертификат. Те, кто не может предоставить его, должны пройти тестирование в течение 72 часов до прибытия.

Что касается граждан третьих стран, то правила въезда зависят от страны выезда и статуса вакцинации. В большинстве случаев поправившиеся или вакцинированные одобренной вакциной могут въехать во Францию без дополнительных ограничений.

Польские правила

Аналогично делает и Польша, где въехать могут все граждане ЕС при условии, что у них есть цифровой COVID-19-сертификат ЕС. Те, у кого нет сертификата о вакцинации или выздоровлении, могут въехать, предоставив отрицательный результат теста. Впрочем, следует отметить, что Польша принимает только тесты, сделанные за последние 48 часов.

Все эти документы принимаются, если они оформлены на польском или английском и могут быть представлены в электронном или бумажном формате.

Польская власть объявила, что дети до 12 лет, которые путешествуют вместе с опекуном, который прошел вакцинацию, тестирование или выздоровел от вируса, могут въехать в Польшу без обязанностей тестирования и карантина.

Туристы, прибывающие из третьей страны и не вакцинированные или не выздоровевшие от болезни COVID-19, подлежат десятидневному карантину. Его период может быть закончен раньше, если дать отрицательный результат теста на COVID-19 через восемь дней после прибытия.

В Польше уверяют, что COVID-сертификат, выданный в Украине, принимается на тех же условиях, что и Европейский сертификат COVID. Это значит, что украинцы могут путешествовать в Польшу по тем же ограничениям, что и граждане ЕС, поскольку их сертификаты считаются эквивалентными европейским.

Строгие ограничения Германии

Германия приняла схожее решение и разрешила путешественникам с "ковидным" сертификатом въезжать в страну без ограничений. Те, у кого есть отрицательный результат теста, полученный в течение 72 часов, подпадают под тот же перечень смягчений, то есть тоже могут путешествовать.

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Чтобы упростить разницу между странами, пораженными COVID-19, Германия создала систему, разделяющую страны на зоны высокого риска и вызывающие беспокойство. Путешественники из ЕС и стран Шенгенской зоны, внесенные в список "район с высоким уровнем заболеваемости", должны зарегистрироваться онлайн и предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 в течение 48 часов до прибытия в Германию. Кроме того, они должны находиться на самоизоляции в течение 10 дней.

Туристы из стран ЕС и Шенгенской зоны, попавшие в "зону риска", подпадают под те же ограничения, что и упомянутые выше. Но если туристы из этих регионов предоставят подтверждение вакцинации против COVID-19 или подтверждение выздоровления, разрешается пропускать тестирование и требования к карантину.

В список стран "высокого риска" входят те, где за последние семь дней было зафиксировано более 100 случаев заражения на 100 тыс. жителей.

Впрочем, есть некоторые категории людей, освобожденные от прохождения карантина:

Те, кто путешествовал по районам высокого риска или высокой заболеваемости без остановок

Путешествующие, которые используют территорию Германии как транзитную страну

Лица, находившиеся в зоне риска менее 24 часов или покинувшие Германию в течение 24 часов после въезда

Чешские ограничения

Чехия же с 1 ноября ужесточила правила въезда для тех, кто не имеет сертификата и направляется в страну. Так, туристы из "красных" и "темно-красных" стран, которые не вакцинированы и не переболели коронавирусом, должны зарегистрироваться перед въездом в Чехию и пройти ПЦР-тест или антиген. Кроме того, они обязаны пройти повторное обследование не ранее пятого дня прибытия и не позднее 14-го дня.

Венгрия – открыта для вакцинированных

Туристы, прибывающие с действительным цифровым сертификатом ЕС о COVID-19, могут въехать без дополнительных требований к тестированию или карантинным ограничениям. Согласно информации на сайте МИД, для въезда граждан Украины в Венгрию нужны: биометрический паспорт/виза, действующая на территории Европы медицинская страховка, финансовое обеспечение.

Исключением является въезд в Венгрию авиационным транспортом, в частности, дополнительно требуется отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, полученный не позднее 72 часов на момент въезда, или украинский или венгерский сертификат о вакцинации, вакцинация должна быть полной и с момента получение крайней прививки должно пройти минимум 14 дней.

Болгария

Болгария из-за эпидситуации внесла Украину в так называемую "красную" зону из-за высокого уровня заражения. Исключение только люди со статусом неизменного либо длительного проживания. Но при въезде им следует предоставить COVID-сертификат или справку о перенесенной болезни вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

Финляндия

Власти Финляндии открыли свои границы для полностью вакцинированных туристов, имеющих действительный COVID-19-сертификат , без каких-либо ограничений. Кроме того, правительство страны решило разрешить невакцинированным путешественникам из стран Шенгенской зоны въезжать, но им нужно пройти тестирование на COVID-19.

А вот тем, кто следует из "стран высокого риска" запрещен въезд в Финляндию. В перечне таких стран, по последним данным, Великобритания, США, РФ и Турция. Украины пока в этом списке нет. Правила не касаются путешественников, имеющих действительный сертификат о прививках.

Норвегия

По данным SchengenVisaInfo.com, для невакцинированных и тех, кто не переболел коронавирусом, и уезжает из "красных", "темно-красных", "фиолетовых" и "серых" стран Норвегия усилила карантин. Согласно решению, эта категория путешественников должна зарегистрироваться перед въездом в Норвегию, пройти ПЦР-тест по прибытии и пройти десятидневный карантин. Время изоляции можно сократить, пройдя тест на третий день карантина.

К "темно-красному" списку, по последним данным, относятся Великобритания, Словения, Латвия, Литва, Эстония и Болгария. Кроме того, в "красный" список, по последним обновлениям, входят Ирландия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Польша, Австрия, Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Греция и Кипр.

Полностью вакцинированные путешественники и выздоровевшие от COVID-19 могут въехать в Норвегию без требований карантина. Кроме того, имеющие цифровой сертификат о вакцинации и другие эквивалентные документы EUDCC также освобождаются от карантинных ограничений.

Дания

В настоящее время власти Дании разделили третьи страны на две категории: страны риска и страны высокого риска. Путешественникам, не переболевшим и не имеющим вакцинации, из стран риска разрешается въезжать в Данию, предъявив отрицательный тест по прибытии. В категорию входят следующие страны:

Австралия

Бахрейн

Канада

Чили

Объединенные Арабские Эмираты

Иордания

Кувейт

Новая Зеландия

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Сингапур

Южная Корея

Украина

Уругвай

Гонконг

Макао

Тайвань

Все остальные страны, отсутствующие в этом перечне выше, считаются странами высокого риска. Невакцинированные лица, прибывшие из стран высокого риска, а также те, кто не переболел коронавирусом, должны соблюдать следующие правила:

Пройти тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия в Данию, независимо от предъявления теста перед отправкой. Карантин на десять дней по прибытии, с возможностью закончить изоляцию, пройдя тест на четвертый день

Чтобы найти все правила пересечения границы в конкретную страну, в которую планируете поехать, следует перейти на специальный сайт, где регулярно обновляются статусы всех стран по запрету/разрешению въезда иностранцев. Перед покупкой билетов следует обязательно проверять информацию об условиях въезда в другие страны. Украинский МИД рекомендует гражданам во время выезда за границу регистрироваться в системе "Друг".

tripadvisor.mfa.gov.ua – это онлайн-карта, где можно проверить разрешения и ограничения въезда,

reopen.europa.eu/en – информация об условиях пересечения границы с государствами-членами ЕС,

covid19.rnbo.gov.ua – это онлайн карта от СНБО о количестве подтвержденных случаев COVID-19 в Украине и мире,

gisanddata.maps.arcgis.com – онлайн-панель мониторинга распространения коронавируса Университета Джонса Хопкинса.

Кроме того, чтобы путешествие прошло безопасно, необходимо вакцинироваться против коронавируса. Записаться на прививку против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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