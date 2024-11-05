Украину накроет волна сильных снегопадов: стало известно, когда изменится погода

Метеорологи назвали, какие области первыми встретят обильные снегопады.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Сильные снегопады

До 10 ноября синоптики прогнозируют сухую и относительно теплую погоду на всей территории нашей страны. Однако на следующей неделе в Украину придет волна сильных снегопадов. Об этом свидетельствуют данные радара погоды Ventusky. Согласно прогнозу синоптиков, украинцам следует готовиться к первому сильному снегопаду уже с 15 ноября.

"Атмосферный фронт с юго-запада принесет снег на Буковину и Прикарпатье утром 15 ноября, а к концу суток снегопады покроют западные, северные и центральные области Украины."

Температура воздуха в пятницу ожидается от 0 до 2, в Карпатах морозы до -4. В субботу, 16 ноября, непогода накроет восточные, южные, центральные и часть северных областей. Временами снегопады будут сильными. Максимальная температура воздуха снизится до +2 днем, а в ночь на 17 ноября столбики термометров покажут от -1 до -5, в Карпатах – 7 градусов мороза. Однако эти отметки удержатся недолго.

17 ноября, снегопады ожидаются только в Донецкой области, а вскоре снеговой фронт покинет территорию нашей страны. / Фото: pixabay.com

“А уже на следующий день, 17 ноября, снегопады ожидаются только на Донетчине, а вскоре снежный фронт покинет территорию нашей страны. Днем ожидается от -1 до +4 градусов. А уже к концу суток в Украину придет потепление — на западе ожидается +8.

О том, что погода в Украине близится к зимней, сообщила и синоптикиня Наталья Диденко. По ее словам, в ближайшую ночь ожидается от 3 тепла до 3 мороза, а в течение дня среда воздух прогреется до +6+11 градусов, в Закарпатье и юге до +10+13 градусов. В большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, в восточной части пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Какая погода будет в Киеве

“В Киеве 6 ноября будет без осадков. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый. В ближайшую ночь +1+3 градуса, завтра днем +7+9 градусов. Не забывайте уже шапки, переходите на нормальные сезонные пуховики, уважаемые водители, не пренебрегайте безопасностью – меняйте, кто еще не поменял, резину на колесах, начинайте пить сезонные витамины, кожа в холодное время делается сухой, надо помогать своему организму укрепляться и разгружать семейных врачей. .”

Прогноз погоды на неделю

О сухой погоде в конце этой недели сообщал и синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в ближайшее время над нами будет превалировать антициклональная погода и высокое атмосферное давление. Поэтому осадков не ожидается, ночью местами возможны туманы.

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В среду, 6 ноября, ночью местами в северных и центральных регионах пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем по всей Украине ожидается сухая и спокойная погода. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. -4…+1°С, днем +5…+10°С, в северо-восточной части 0…+5°С. областях ночью и утром местами будет туман. Ветер западный, 5 — 10 м/с. ..+7 °С. В пятницу, 8 ноября, ожидается переменная облачность. воздух ночью составит -1…+4 °С, днем +8…+13 °С.”

На выходных по всей территории Украины продолжит господствовать антициклон. Поэтому ожидается переменная облачность, без осадков.

В субботу, 9 ноября, сохранится погода без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с; в западных регионах переменных направлений, 3 — 8 м/с. +4 °С, днем +8…+13 °С. В воскресенье, 10 ноября, на всей территории Украины продолжится переменная облачность, без осадков. /с. Температура воздуха ночью будет 0…+5 °С, днем +8…+13 °С.”

Какая будет погода зимой?

А вот по зиме, то метеорологи говорят — средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы. В целом, как отмечает метеорологиня Вера Балабух, повышение зимних температур является тенденцией последних десятилетий. Но не исключает, что будут заливы арктического холода, то есть понижение температуры.

Так, благодаря этому, воздушные массы на территорию Украины будут выходить из района Средиземного моря и Атлантики.

Этой зимой средняя температура воздуха зимой будет колебаться от +5 до -5 градусов.

Однако синоптики не исключают и того, что иногда украинцам зимой будет морозно. На этот случай есть несколько действенных советов, которые точно помогут согреться.

Какие риски предполагают синоптики?

В то же время, отметила Балабух, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления — резкого стратосферного потепления. Да, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух.

Метеорологиня уточнила, что летом в Украине наблюдалось аномальное тепло, а начало осени также достаточно жаркое и нехарактерное для осенней погоды.

Напомним, ранее синоптики уже предупреждали, что по всей Украине будет бурлить непогода. Кое-где она уже наделала проблем.

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