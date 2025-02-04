Украину накроют морозы и "грязное" облако: сурок сделал шокирующий прогноз

Где будет -11°C и снег в первой декаде месяца, когда Украину накроет "грязное" облако и какую погоду в Украине предсказал самый известный синоптик сурок Тимка — в эксклюзиве TSN.UA.

Готовим теплые вещи: в Украину заходит арктический воздух. Синоптики предупредили о похолодании в феврале. Где будет -11°C и снег в первой декаде месяца, когда Украину накроет "грязное" облако и какую погоду в Украине предсказал самый известный синоптик сурок Тимка — в эксклюзиве TSN.UA.

Идет арктический воздух

Похолодание в Украине с первого дня февраля набирает обороты, впереди морозы, местами крепкие. Арктический воздух с севера принесет в Украину в течение первой декады февраля похолодание, которое, по прогнозу синоптиков, будет сопровождаться снегом и мокрым снегом на большинстве территорий страны. Традиционно, холоднее всего будет в Карпатах, а самыми теплыми регионами станут юг и Крым.

Температурный режим

Начало месяца (1–10 февраля): Температура воздуха днем колеблется от +1°C до +4°C, ночью от -1°C до -5°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Среда месяца (11–20 февраля): Дневные температуры составят 0°C...+2°C, ночные -3°C...-7°C. Возможны кратковременные осадки в виде снега. В конце месяца (21-28 февраля) будет наблюдаться незначительное похолодание: днем от -2°C до +1°C, ночью — от -6°C до -10°C. Преобладает облачная погода, возможны осадки.

Также читайте Перевод часов на летнее время в 2025 году: дата и будем ли мы переходить в Украине

Во вторник, 4 февраля, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег пройдет в большинстве областей страны. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха -1-6 градусов, дневная -3+2 градуса. В Карпатах ночью -5 -10 градусов, дневная -2 -7 градусов.

В свою очередь народная синоптик Наталья Диденко уверяет, что в течение дня вторника температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 2 тепла. В Киеве, 4 февраля, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью -1-3 градуса, днем около нуля. А дальше в Украине будет наблюдаться прохладная или холодная погода, ночью -3-7 градусов, днем от 3 мороза до 3 тепла.

Как и предупреждали синоптики, в феврале в Украину пришло понижение температуры. По прогнозу кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, в результате проникновения на территорию восточной и юго-восточной Европы холодного арктического воздуха с севера, в ближайшие дни произойдет постепенное снижение температурного фона.

Похолодание будет сопровождаться периодическим выпадением снега и мокрого снега на юге страны местами с дождем. В результате такого процесса территория нашей страны окажется под влиянием холодного воздуха и северо-западного ветра, поэтому температура постепенно снизится на 3–6°С.

В свою очередь, в среду, 5 февраля, снег, мокрый снег пройдет ночью в Карпатском регионе, днем в восточных, северных областях и местами в Крыму. В других регионах без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно северной четверти, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -3-8 градусов, дневная -3+2 градуса. В Карпатах ночью -6-11 градусов, дневная -1-6 градусов.

В четверг, 6 февраля, небольшой снег ожидается днем в части северных в западных и восточных областях. На юге и в центре без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха -2-7 градусов, дневная -2+3 градуса. В Карпатах ночью -6-11 градусов, днем -1-6 градусов.

Похолодание удержится до конца недели. В пятницу и субботу в некоторых регионах будет снежить, а температура продолжит снижаться. В воскресенье сильный ветер покроет Приазовье и Крым, где порывы достигнут 17 м/с. Синоптики призывают украинцев тепло одеваться, избегать дальних поездок и быть осторожными на дорогах из-за гололеда и снежных заносов.

"Грязное" облако накроет Украину

Не только морозы, но и грязный воздух движется в Украину. Качество воздуха уже начало ухудшаться. Особенно это будет заметно в некоторых районах на западе страны.

По прогнозам синоптиков, загрязненный воздух достигнетя Украины уже к концу этой недели. Облако пыли идет на Украину из Европы – в частности, Польши и Германии. Уже 6 февраля она накроет большинство западных областей – Львовщину, Ивано-Франковщину, Закарпатье, а также частично Тернопольщину и Буковину.

Прогноз от сурка Тимки

Несмотря на то, что за окном только начало февраля, известный синоптик Украины уже сделал прогноз на весну. Степной сурок Тимка III, живущий на исследовательской станции Харьковского национального университета им. Каразина в Нестеровке, уверяет, что весна никуда не уходила, но еще возможны морозы.

Впервые за 21 год на биостанции Харьковского университета День сурка состоялся без посетителей и прессы. Из-за теплой погоды в этом году Тимка и его родственники вообще не впадали в зимнюю спячку и, по словам ученых, гости могли причинить животным дополнительный стресс. Состояние сурка обусловлено теплой погодой и колебаниями земли, возникающими от взрывов в нескольких десятках километров. В свою очередь студенты университета решили поблагодарить животное и передали Тимке ІІІ подарок – корзину с фруктами.

История Дня сурка

Праздник впервые был отмечен в 1886 году в городе Панксатоне, штат Пенсильвания, США. Именно тогда люди организовали празднование в честь сурка Фила, правильно предсказавшего будущую погоду. С того времени в городе собираются тысячи туристов, ожидающих появления животного, выходящего из своей норы. После этого "Клуб сурка", члены которого одеты в костюмы и цилиндры, торжественно объявляют прогнозы погоды. В мире этот праздник стал известен благодаря культовому фильму "День сурка", вышедшему в 1993 году. Главный герой ленты оказывается во временной петле, поэтому вынужден переживать один и тот же день снова и снова.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НА УКРАИНУ СУДУТ Морозы и "Грязное" ОБЛАКО! Шок-прогноз от сурка!

Читайте также: