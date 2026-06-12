Украину накроют погодные «экстремальные явления»: синоптики ошеломили прогнозом погоды

Синоптики рассказали о погоде в Украине / © ТСН

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Грозы, ливни, шквалы и перепады температуры — волна переменчивой погоды уверенно надвигается в Украину.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Погодные «экстремальные явления» накроют отдельные регионы нашей страны уже сегодня. В частности, влажно будет в столице. Еще днем синоптики прогнозируют кратковременные, но сильные ливни, а вот температура воздуха, по их словам, не опустится ниже плюс 24 градусов.

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Значительно прохладнее будет только на западе страны — там ожидается 11–15 градусов тепла. Причиной таких перепадов является атмосферный фронт, который будет двигаться с запада на восток.

Таким образом, в выходные следует ожидать понижения температуры почти во всех областях.

«В ночь на субботу в северных, южных и центральных областях сохранятся осадки в виде умеренных кратковременных дождей. Днем зона осадков сместится на Левобережье и в Крым. В западных регионах — кратковременные дожди, в остальных регионах — без осадков», — говорит синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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