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Украину накрыл новый циклон: ожидаются мокрый снег, мороз, а кое-где – потепление

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Украину накрыл новый циклон: ожидаются мокрый снег, мороз, а кое-где – потепление

Зима в Украине / Фото: Pexels

Ураган унес 10 жизней.

Непогода снова накрыла Украину. На смену воскресному циклону пришел новый "Оливер" – с дождями и снегом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Столицу ночью поливало обильным дождем, который с утра превратился в мокрый снег, толстым слоем укрывающий улицы Киева. Ветрено и скользко на дорогах.

Циклон "Оливер" принес в Украину штормовой ветер, мокрый снег и местами ледяные дожди. Ночью температура воздуха опускалась до 5 градусов мороза, днем потеплеет до плюс 6 градусов.

На западе страны дневная температура воздуха будет оставаться морозной - от 0 до минус 4. На юге ночью будет от 2 до 6 тепла, днем +7 +14 градусов.

Понедельничный ураган унес 10 жизней, до сих пор остаются перекрытыми дороги в Николаевской и Кировоградской областях. Без электричества более 4 сотен населенных пунктов в 11 областях страны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Этого еще не хватало! После снегопадов – ледяной дождь!

Напомним, эксклюзивный прогноз погоды на декабрь. ТСН.ua узнал, будут ли сильные морозы и где выпадет снег на Новый год.

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Дата публикации
Просмотры
206
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