Украину накрыла пылевая буря: для кого явление является опасным и где самая худшая ситуация

В КГГА считают, что эта пыль опасна для детей, пожилых людей и тех, кто имеет респираторные заболевания.

В понедельник, 30 сентября, Украину накрыла пыльная буря. Жители многих городов на востоке и в центральной части страны жалуются на плохую видимость и оседание пыли на поверхности. Качество воздуха в некоторых регионах серьезно ухудшилось.

Где сосредоточена самая большая концентрация пыли и когда это явление утихнет – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

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Солнца почти не видно

Солнца почти не видно. С утра 30 сентября ряд регионов Украины накрыла пыльная буря. На грязное облако, висящее в воздухе, жалуются жители Полтавы, Днепра и Харькова. Местные говорят, что из-за смога им тяжело дышать, а видео из городов напоминают локации для фильма "Дюна". В местных пабликах появляются кадры, где видно, что горизонт застилает пыль, а видимость в городах значительно снизилась.

На одном из видео женщина рассказывает, как помыла машину вечером, а утром автомобиль уже весь пылится.

По данным сервиса Windy, Украину накрывает движущееся со стороны Казахстана и Узбекистана пылевое облако. Чешский сайт подтвердил, что пылевые потоки воздуха движутся из района Каспийского моря и охватили большую часть левобережной Украины, что также отражено в мониторинговых сервисах качества воздуха.

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Пыль принесло из России

Тем временем в одном из областных гидрометцентров уже объяснили, с чем связано ухудшение качества воздуха. Говорят, что все из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории России.

«Серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных регионах Украины из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории московии. Если пыль занесло из Каспия, то смогла непосредственно их. Там сейчас масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и смога притащил северный ветер», — отметили в гидрометцентре.

В Сумском гидрометцентре отметили, что наибольшая концентрация частиц в воздухе фиксируется именно на Сумщине, а также Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине. Жителям этих регионов лучше ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

Такие рекомендации дают и жителям Харькова. В сети бьют тревогу — прямо сейчас Харьков является одним из самых опасных городов мира по качеству воздуха. По прогнозам синоптиков, 1 октября ситуация будет еще хуже. Пылевая буря накроет и Киев.

Пыльные бури в Украине

Отметим, что в последнее время пылевые бури в Украине участились. К примеру, пылевая буря наблюдалась в нашей стране в конце мая, когда к нам пришло облако пыли из Прикаспийской низменности. А еще весной Киев накрыла мощная пылевая буря из Сахары. Улицы столицы были покрыты облаками из пыли. А некоторыми областями даже прошли осадки в виде грязного дождя.

Пользователи соцсетей сообщали о выпадении темно-желтого или даже рыжеватого дождя в населенном пункте Вилково в Одесской, Винницкой, Житомирской, Черкассах, Молдове и Румынии. В частности, фото с пылью после дождя на автомобилях обнародовали жители Кишинева. В городе Измаил в Одесской области местные жители тоже увидели пыль вокруг. И даже призвали владельцев животных не разрешать домашним питомцам есть траву.

Тогда специалисты Украинского метеорологического центра объяснили, что циклон на Средиземном море вынес на Балканский полуостров пыль и песок из Сахары. Ливни "смыли" большую его часть на территорию Греции и Болгарии. Однако циклон из Европы дошел и до территории Украины. Поэтому жители Одесской области могли наблюдать "грязный" дождь в апреле.

Ведущая синоптика Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская рассказала, что циклон пришел из района Греции, с юго-востока Европы. Поэтому в его системе циркулируется песчаная масса, и в Украине осадки прошли в виде дождя с песком. В "Укргидрометцентре" также обнародовали спутниковое изображение, на котором видно, что тогда пыль попала в украинские южные и центральные области.

24 апреля пыль из пустыни Сахара добралась и до Киева. Он смешался с дождем, поэтому его капли имеют желтоватый оттенок. В частности, это было ясно видно на авто, которые попали под дождь в столице. Большинство машин были покрыты слоем желтой сахарной пыли. По словам синоптикини Елены Тарнавской, для человека этот песок безопасен – здоровью не вредит. Напротив, атмосфера очистилась – и концентрация пыли в воздухе не превышена.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УКРАИНУ НАКРЫЛА ПЫЛОВАЯ БУРЯ! Закрывайте окна!

Специалист по изменению климата и долгосрочному прогнозу погоды Вазира Мартазинова объяснила, почему происходят такие явления. По ее словам, то, что идет рыжий дождь – хорошо, потому что жители не дышат пылью. Кроме того, происходит очищение атмосферного воздуха.

А вот у КГГА были иного мнения. Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов заверил, что когда приходит эта волна, воздух насыщен мелкодисперсной пылью. Он опасен для детей, пожилых людей, а также тех, кто имеет респираторные заболевания.

Сейчас же ученые предупреждают, что пылевые бури участились в Европе, а дальше будет еще хуже. По данным ООН частота и интенсивность песчаных и пылевых бурь увеличиваются во многих уголках мира. Особенно сильно страдают от этих явлений пустынные и степные зоны.

Однако пылевые бури уже распространяются и на другие территории, такие как южная Европа. ООНовская коалиция, которая занимается вопросами песчаных и пылевых бурь, отметила, что эти явления оказывают серьезное влияние на окружающую среду, климат, здоровье, сельское хозяйство, средства к существованию и социально-экономическое благополучие населения.

Напомним, утром 30 сентября пылевая буря накрыла Днепр, Харьков, Полтаву и другие города.

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