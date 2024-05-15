Украину накрыли блэкауты: где и когда могут выключить свет

Увеличится ли тариф на электроэнергию и готовиться к блэкаутам?

Без света и тепла. В Украине экстренно отключают электроэнергию. Все – из-за дефицита энергоресурсов вследствие российских обстрелов. Однако есть еще одна причина, которая вас точно поразит.

Где и когда будут выключать свет, возрастет ли тариф на электроэнергию и готовиться к блэкаутам, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Отключение света в Украине

14 мая в Украине ввели аварийные отключения света. Графики ограничения мощности были введены в сутки для промышленных потребителей. Однако впоследствии отключения почувствовали и рядовые украинцы. По заявлению Национальной энергетической компании "Укрэнерго", причиной отключений электричества стал значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания. 15 мая для промышленных потребителей графики ограничения мощности также будут действовать в течение всех суток – с 00:00 до 24:00.

"ВНИМАНИЕ! 14 мая, с 21:00 до 24:00 Укрэнерго вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается. Причина – значительный дефицит электроэнергии в системе вследствие российских рост потребления из-за похолодания 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток."

В прошлые сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью с энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Сегодня аварийная помощь от стран ЕС была применена с 00:00 до 07:00 утра.

Почему отключают свет?

Благодарим наших западных партнеров за поддержку и не благодарим нашего «кровавого» соседа. Поскольку после ракетных ударов врага по энергогенерирующим объектам в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит. Отключение электроэнергии по Украине прокомментировал в эфире телемарафона "Единые новости" и председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Сообщалось, что без света в столице прошедших суток остался ТРЦ "Караван" и "Дрим Таун", также не было электричества в некоторых домах в Дарницком, Голосеевском, Печерском, Днепровском, Деснянском и Святошинском районах. Относительно области были сообщения об отсутствии света в Фастове, Гостомеле и некоторых других населенных пунктах.

О том, что без аварийных отключений не обойтись в этом году, говорили и раньше. Россия ракетными ударами по украинской энергосистеме вывела из строя 6000 МВт, а значит, в Украине придется возвращаться к графикам ограничения электроснабжения. Об этом в эфире Эспрессо заявлял народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

Цитата 2 АРТЕМ: "Дефицит электроэнергии — постоянный, перманентный. Мы закупаем электроэнергию на уровне минимум 700 МВт. Это достаточно мощный объем. То есть без импорта электроэнергии мы сегодня не обойдемся. Этот дефицит будет расти. Энергетики хотят выйти на уровень способности сетей, но нам даже и этого не будет хватать, потому что ракетные удары вывели из строя 6000 МВт. А мы сейчас за счет импорта можем покрыть максимум 1500 МВт.

Кроме того, Кучеренко отметил, что переживает, чтобы правительство не приняло решение по ценовым тарифам, потому что банально не будет хватать денег, чтобы энергетика прокручивалась по своим рыночным схемам.

Также ранее сообщалось, что в Киеве могут применить веерные отключения света из-за уничтожения Трипольской ТЭС. Эксминистр топлива и энергетики Украины Иван ПлАчков подчеркнул, что "будет общий дефицит электроэнергии в стране", пишет издание "Апостроф". Напомним, что Россия уничтожила ТЭС во время массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля.

"Будет общий дефицит электроэнергии в стране. Наша энергосистема целостна, поэтому если возникнет дефицит, то могут быть ограничения по всем регионам, в том числе в Киеве. Нужно к этому готовиться".

Отключение света в регионах

Более того, за последние двое суток аварийные отключения света применили во всех регионах Украины. Об этом сообщает "Укрэнерго".

"15 мая С 6:40 до 09:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается. Причина – увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов. Также сегодня с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности."

Графики аварийных отключений будут действовать и во Львовской области, сообщает "Львовоблэнерго". Свет выключают из-за дефицита мощности вследствие массированных атак оккупантов на энергосистему Украины.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" во Львове и области введены графики аварийных отключений. Причина — дефицит мощности в результате массированных атак оккупантов на энергосистему Украины."

Об аварийных отключениях заявил и глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"С сегодняшнего дня во Львовской области вводятся графики аварийных отключений электроэнергии. Причина: враг совершил массированные атаки по объектам критической инфраструктуры в других областях. В энергосистеме государства начался дефицит мощности. Чтобы сбалансировать систему, НЭК «Укрэнерго» приняла решение о введении таких отключений".

Он также добавил, что вся необходимая информация по отключениям во Львовской области содержится на официальном сайте и на страницах "Львовоблэнерго" в соцсетях. В Прикарпатье также ввели графики аварийных отключений сообщают местные СМИ.

"В результате роста дефицита в энергосистеме, НЭК «Укрэнерго» дала указание о введении графиков аварийных отключений в Прикарпатье. Графики вводятся в объеме первой и второй очереди."

Экстренные отключения света отменены!

Однако в некоторых областях Украины были отменены экстренные отключения света, однако граждан призывали бережливо потреблять электроэнергию. Об этом сообщили в ДТЭК утром 15 мая. В компании заявили, что по состоянию на 09:00 экстренные отключения были отменены в Киеве и области, в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

"Экстренные отключения — отменены. По состоянию на 09:00 экстренные отключения в Киеве, Киевской области, Одесской, Донбассе и Днепропетровщине отменены. Энергетики возвращают свет во все дома. Просим вас продолжать разумно потреблять электричество. Ситуация в энергосистеме остается в стране".

Также в Укрэнерго отчитались об аварийных отключениях и заверили, что запланирован рекордный объем импорта с максимальной мощностью. Однако "Укрэнерго" все равно вынуждено ограничивать потребление для предотвращения аварий в энергосистеме.

"15 мая в течение всех суток в энергосистеме есть значительный дефицит электроэнергии. На утро обесточено 418 населенных пунктов. Из-за боевых новых обесточений в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

Утро: С 06:00 потребление, из-за понижения температуры, снова росло. Имеющихся объемов импорта, аварийной помощи и ограничения потребления для его преодоления было недостаточно. Поэтому с 6.40 до 08.30 Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины, за исключением Херсонской области. По состоянию на 9:30 аварийные отключения отменены, энергопитание потребителей возобновлено."

Новые тарифы?

Между тем, в Минэнерго спрогнозировали, насколько может вырасти тариф на свет. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

"За счет изменения тарифа в прошлом году нам удалось пройти отопительный сезон прошлый. Собственно по аналогии на сегодняшний день осуществляются расчеты. Окончательной суммы нет... Мы понимаем, что решение будет сбалансировано между возможностями населения, между доступностью и теми средствами, которые необходимы для ремонтной кампании, и возможностями предоставления электрической энергии бытовым и промышленным потребителям."

По словам Колесника, если проводить аналогию с прошлым годом, следует, что тариф на электроэнергию может увеличиться примерно в 1,5-2 раза. В настоящее время тариф на электроэнергию составляет 2,64 грн/кВт-ч для индивидуальных бытовых потребителей. Более того, повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине может быть несколько выше, чем ожидалось. Если в конце апреля новым тарифом называли 3,5 грн/кВт-ч, то сейчас рассматривается максимальный уровень – около 4 грн/кВт-ч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве и на энергетическом рынке.

"Решения еще нет, но обсуждается потолок на уровне 3,96 грн/кВт-ч."

Народный депутат Алексей Кучеренко также сообщил о том, что, по его данным, новый тариф может быть в пределах 3,5-4 грн/кВт-час.

"Правительство реально готовит повышение цены на электроэнергию для населения. Мой прогноз, что это произойдет с первого июня. Я знаю, что обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн. То есть примерно в полтора раза".

Напомним, что тариф на электроэнергию для населения утверждает Кабинет министров по предоставлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Также известно, что в осенне-зимний период 2024-2025 годов Украина будет входить с дефицитом электроэнергетических мощностей.

Его объем будет определяться способностью оградить энергосистему от обстрелов, а значит, от поставок военной помощи от партнеров.

Напомним, уже сообщалось о том, что свет будут выключаться по всей Украине. В результате российских атак мы потеряли достаточно много генерации и импорта электроэнергии, которые можно привлекать.

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