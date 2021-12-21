Украину накрыли сильные снегопады: на дорогах выросло количество аварий

Кроме того, дороги сковали пробки.

Украину накрыла непогода: сильные снегопады и гололедица спровоцировали сильные пробки и аварии на дорогах.

Об этом рассказали 21 декабря в ТСН.Ранок.

Восемь автомобилей столкнулись на трассе Ровно-Луцк. Масштабное ДТП произошло из-за скользкой дороги, утверждают водители. Сначала грузовик врезался в легковушку, которая ехала впереди. После этого машины начали догонять друг друга. Два человека травмировались, однако от госпитализации отказались.

В Киеве только что пошел снег — город сразу же сковали пробки. На дорогах образовался гололед. Из-за этого за вечер произошло несколько десятков ДТП. Общественный транспорт двигался с задержками. На одной из улиц с рельсов сошел травмой и задел запаркованный автомобиль. Расчищать дороги выехали около трехсот единиц снегоуборочной техники. Уже сейчас проехать по Киеву можно, а пройти – не везде. Многие тротуары напоминают каток.

Какая ситуация на дорогах страны из-за гололеда и снега

Накрыла зимняя стихия и Львовскую область. Через каток на дороге в спальном районе Львова столкнулись троллейбус и маршрутка. На гололедицу и отсутствие снегоочистительной техники жаловались водители в разных районах города. В селе Бильче на трассе Киев-Чоп более часа было полностью заблокировано движение через ледяной мост. Там остановились и легковые, и грузовые автомобили. Водители ждали, пока дорогу посыпят и расчистят.

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