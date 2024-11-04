Украину накрыло ненастье: ветер срывает крыши и валит деревья, в некоторых городах выпал снег (видео)

Где ненастье уже наделало проблем и что говорят синоптики – в эксклюзиве TSN.ua.

По всей Украине бушует ненастье! Ветер срывает крыши, утепление с домов и валит деревья, а в одном из регионов даже начался снег. Где непогода уже наделала проблем и что говорят синоптики – в эксклюзиве TSN.ua.

Непогода бушует!

Новая рабочая неделя началась с сильной непогоды. Мощный ветер срывает крыши и утепление с домов в Киеве. Частично слетают балконы, а все это летит на автомобили.

В одном районе столицы ветер полностью сорвал крышу, а дерево упало на ворота дома, откуда должны были как раз выходить дети.

Дерево упало на ворота дома, откуда должны были выходить дети / Фото: ТСН

Деревья перекрывают дорогу!

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Патрульная полиция предупредила людей, что из-за падения дерева на проезжую часть на улице Семьи Идзиковских в Киеве движение транспорта перекрыто. Последствия непогоды ликвидируют соответствующие службы, но просят учесть это в своем маршруте. Похожая ситуация и в Николаеве. А в Кривом Роге пользователи соцсетей друг друга предупреждают об опасности. Пишут, что штормовой ветер в Кривом Роге также валит деревья. В частности, на улице Пляжной между первым и вторым подъездами надломился огромный тополь, поэтому призывают соседей быть осторожными, ведь неизвестно, когда дерево упадет, и когда приедут коммунальщики. В Черниговской области непогода вывела из строя линии электропередач в 66 населенных пунктах, без света остаются более 15 тысяч потребителей.

Тем временем в Харькове уже началась зима, люди делятся кадрами первого снега в Сети. А на фоне — побитый город после обстрелов…

Сильный ветер!

Синоптики же объявили о штормовом предупреждении и прогнозируют, что 4 ноября в Киеве в течение дня порывы ветра будут достигать 20 м/с.

4 ноября в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 метров в секунду — первый уровень опасности, желтый.

Куда обращаться, если упали деревья?

В патрульной полиции людей просят не ходить под деревьями и держаться подальше от рекламных щитов и электропередач и напомнили, куда обращаться, если деревья попадали на ваши дома.

"Призываем при ухудшении погодных условий: не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок; держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение; не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей; плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах; убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу. В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112 или сообщайте в аварийные службы".

Какая будет погода в регионах?

Синоптики прогнозируют, что в Украине 4 ноября будет от 4 до 9 градусов тепла, на юге – 8-13 градусов. Ночью – от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Также ночью на дорогах Львовщины будет гололедица. Начинается предзимний период, метеорологи говорят, что из-за активного циклона погодные условия существенно ухудшатся. Об этом сообщается в частности на сайте Meteoprog. А вот 5 ноября осадков не ожидается.

"Во вторник, 5 ноября, в Украине существенных осадков не предполагается. Лишь ночью в восточной части, днем также местами в северных регионах пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на востоке ночью сохранятся отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -4…+1°С, днем +3…+8°С, на северо-востоке около 0°С", – говорится в сообщении.

Будет теплая зима?

Тем не менее ранее синоптики заявляли, что в Украине ожидается достаточно теплая зима. Но возможны заливы арктического холода, то есть понижение температуры. Об этом в комментарии УНИАН рассказала метеоролог Вера Балабух.

Так, благодаря этому воздушные массы на территорию Украины будут выходить из района Средиземного моря и Атлантики.

Кроме того, на погоду оказывает влияние и парниковый эффект.

Какие риски у этой зимы?

В то же время, отметила Балабух, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления – резкого стратосферного потепления. От этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух.

Нехарактерная погода!

Метеоролог уточнила, что летом в Украине наблюдалось аномальное тепло, а начало осени также было достаточно жаркое и нехарактерное для осенней погоды.

Напомним, в Святошинском районе Киева 4 ноября ветер повалил огромное дерево прямо на пятиэтажку. Испуганные жители из-за сильного грохота подумали, что в их дом попали обломки "Шахеда".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Ветер разрушает все на своем пути! УКРАИНА в состоянии бедствия!

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