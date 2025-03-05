Украину накрыло потепление: погода просто поражает

Первые дни весны, хотя и нельзя назвать слишком теплыми, но совсем скоро это изменится.

Весна удивляет погодой! Синоптики уже ошарашили новым прогнозом на март. Что подготовил первый месяц весны для украинцев, какой будет погода 5 марта и где на днях ударят плюсы?

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Погода 5 марта

Погода начинает меняться на более теплую, зима отступает. Украинцы почувствовали изменения на прошлой неделе. Первые дни весны, хотя и нельзя назвать слишком теплыми, но совсем скоро это изменится. Уже 5 марта, говорит синоптик Наталья Диденко, несмотря на все заявления, брифинги, блокировки и истерические запреты, в Украине продлится весна. Температура воздуха повысится в течение дня до +7+13 градусов, на западе до +10+16, в восточной части ожидается +5+9 градусов.

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Осадки в среду маловероятны, только на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине местами пройдет небольшой дождь. Диденко отмечает, что важной особенностью 5 марта, как это бывает, как правило, ранней весной, будет сильный ветер со штормовыми порывами до 15-20 м в секунду.

В Киеве 5 марта осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями и тепло – до +10 градусов. Однако сильный ветер западного направления может достигать штормовых порывов, поэтому не пренебрегайте этим ветренным прогнозом и внимательно выбирайте место для парковки автомобиля, минуйте большие деревья, рекламные щиты и т.д.

Погода 7 марта

А вот с пятницы, 7 марта, ветер ослабнет, температура воздуха повысится еще на несколько градусов. Наталья Диденко шутит, что в выходные, 8-9 марта, в Украине нас ожидает синоптический рахат-лукум, поэтому можно запланировать что-то хорошее на свежем воздухе. Однако не забывайте, что на календаре – март и это тепло временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.

Погода 8 марта

Ну и не можем не уделить внимания, какой может быть погода в Украине в Международный женский день. Теперь говорить о конкретных температурных показателях рано, однако общая тенденция свидетельствует, что дневные максимумы будут преимущественно сохраняться в плюсовых значениях. В марте возможны ночные морозы, поскольку традиционно погода этого месяца имеет как зимние, так и весенние проявления.

А вот по данным Ventusky, в субботу, 8 марта, ночью ожидается от +7...+1 градуса на западе, до -1...-5 в восточных областях. Днем по всей территории Украины, кроме некоторых районов Луганщины, будет царить "плюсовая" погода, однако уже без рекордных показателей. Теплее всего будет в западном и южном регионах – до +12, на севере и в центре – до +5 градусов, а на востоке синоптики прогнозируют от +4 до -1 градуса.

Весной 2025 погода в Украине будет теплее примерно на один-два градуса. Однако не исключены периоды похолодания. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Вера Балабух. По ее словам, климатические изменения оказали существенное влияние на продолжительность зимы и начало весны.

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