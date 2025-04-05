Украину охватит похолодание: синоптики сообщили, где выпадет снег

Погода изменится

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В Украине снова резко изменится погода. После потепления снова сунут холода.

Что прогнозируют синоптики на выходные — смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Погода устраивает нам настоящие синоптические качели, дожди сменяются резкое тепло и наоборот.

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Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в субботу, 5 апреля, на большей части территории страны, кроме Крыма и Приазовья, пройдут дожди, а в западных и северных областях дожди соединятся с мокрым снегом.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем в западных и северных областях +2…+7 °С, в других регионах страны +10…+18 °С, на юге Одесчины до +20 °С.

Напомним, еще в начале апреля синоптик Наталья Диденко предупреждала, что с 5 по 9 апреля в Украине ожидается постепенное похолодание — сначала на севере, западе и в центре. К востоку и югу понижение температуры воздуха дойдет ориентировочно 7-8 апреля. В период 7-9 апреля в западных, северных областях и местами в центральных есть возможность заморозков.

6-7 апреля, по предварительному прогнозу, из-за деятельности активного циклона в сочетании с низкой температурой воздуха есть также вероятность снега в западных, северных и частично центральных областях.

И все же в апреле будет продолжаться устойчивая тенденция повышения температуры воздуха, которая будет еще более выраженной, чем в марте.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода на Пасху. Больше об этом читайте в новости.