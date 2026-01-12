Украину парализовала непогода: снежный апокалипсис, лютые морозы и проблемы с электричеством

Непогода в Украине / © Associated Press

Реклама

Зимняя стихия продолжает испытывать украинские города. Пока Ровенскую область сковывают 15-градусные морозы, Львов страдает от снега, а Житомирщина борется с последствиями масштабного обесточивания. Спасатели и энергетики работают в усиленном режиме.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ривненская область: от лопат до сильных морозов

В Ривненской области непогода не отступает. Со вчерашнего дня коммунальщики и местные жители пытаются расчистить сугробы во дворах и на дорогах, которые образовались после мощных снегопадов. Ситуация осложняется резким похолоданием: сейчас температура в области опустилась до -15°C.

Реклама

Львов: транспортный коллапс на объездной

Во Львове погода подготовила "температурные качели". После ночного снегопада утром начался дождь со снегом, что превратило дороги в сплошное месиво. Несмотря на то, что очистительная техника работает круглосуточно, а на помощь привлекли частные компании, автодороги остаются сверхсложными для проезда.

Самая критическая ситуация сейчас на объездной трассе Львова. Грузовики не могут преодолеть скользкие подъемы, что приводит к полной остановке движения на нескольких участках. В самом городе также наблюдаются значительные пробки.

Житомирская область: населенные пункты без света

Север страны страдает от сильного ветра и метели. На Житомирщине непогода вызвала серьезные аварии на сетях: поваленные деревья оборвали линии электропередач. Из-за этого населенные пункты оказались частично обесточенными. Энергетики вместе со спасателями работали на местах обрывов всю ночь, чтобы к утру восстановить питание.

Непогода в Днепропетровской и Запорожской областях

Спасатели вместе с полицейскими чистят заметенные дороги на Днепропетровщине. Патрульные с сиренами сопровождают технику коммунальщиков. Водителей призывают не выезжать без крайней необходимости и не оставлять авто вдоль обочин. В течение суток в области будут метели, мокрый снег и гололедица. Заснежило и Запорожье. С ночи коммунальщики расчищают дороги и тротуары. Для пешеходных зон в ход пойдут более двенадцати тысяч тонн песчаной смеси и технической соли. Прежде всего посыпают проходы к "Пунктов несокрушимости", ведь в области после очередной атаки россия

Реклама

Прогноз: идут морозы до -18°C

Синоптики предостерегают: эта неделя принесет еще большие "минусы".

Запад Украины: Ночью температура будет опускаться до -12...-18°C . Гололедица на дорогах будет сохраняться длительное время.

Левобережье: Ожидается штормовой ветер с порывами до 15-20 м/с .

Юг и Восток: Сюда заходит новый циклон, который принесет мокрый снег, переходящий в дожди, создавая риск мгновенного обледенения дорог.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН НОВОСТИ 12:00 12 января. ДРОНОВАЯ атака на КИЕВ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИРАНА! СМЕРТЬ от непогоды