Украину после потепления накроет коварный циклон: синоптики шокировали прогнозом

Погода в Украине

В Украине ожидается постепенное повышение температуры. Неустойчивую погоду в ближайшие дни будут формировать атмосферные фронты и теплый влажный воздух, который движется к нам с юга.

Где ожидать наибольшего тепла и когда ждать возвращения осадков — в сюжете ТСН.

Температурные качели: от морозов до «плюсов»

Температура воздуха будет расти постепенно, однако неравномерно. Сегодня холоднее всего остается на востоке, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях — там столбики термометров держатся на отметках от -3°C до -8°C.

На остальной территории страны значительно мягче — от 0°C до -5°C. Настоящее дыхание весны почувствуют жители запада (до +3°C), а на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму воздух прогреется до +9°C.

Прогноз на 28-29 января

В среду, 28 января, ночные морозы еще будут сохраняться (от 0°C до -8°C), однако днем в большинстве областей ожидается от -2°C до +3°C. Юг страны продолжит бить температурные рекорды — там ожидается до +10°C. В четверг ночная температура еще немного повысится, а дневная существенно не изменится.

Чего ждать на выходных

Несмотря на тенденцию к потеплению, синоптики советуют не прятать зонтики и теплые вещи. Уже в конце недели погода может преподнести сюрпризы.

Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра: «На эти пять суток у нас тенденция к повышению температуры. Однако на пятницу возможен выход циклона с юго-запада. Это может принести более интенсивные осадки в течение пятницы и субботы. Все будет зависеть от траектории циклона. А уже после его прохождения есть определенные предпосылки к тому, что может быть заток холодного воздуха с севера, но какой он будет интенсивности — пока говорить рано».

Синоптики продолжают уточнять траекторию циклона, поэтому жителям северных и западных областей стоит готовиться к возможному усилению ветра и осадков уже в ближайшее время.

