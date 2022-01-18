Украину штормит: сразу несколько регионов страны накрыли снегопады, ураганы и гололедица

Со вчера почти 120 населенных пунктов остались без света

Чрезвычайники объявили штормовое предупреждение на всей территории из-за непогоды. В 10 областях Украины порывистый ветер оборвал провода, без света остались три с половиной сотни населенных пунктов.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

На Николаевщине обледенели трассы. Там ночью выпал мокрый снег, а к утру температура значительно снизилась, дороги мгновенно стали скользкими. В районе поселка Казанка сразу несколько аварий, движение там перекрыли грузовики. Скользко и в направлении Херсона и Одессы.

В Кропивницком сильный ветер свалил елку на центральной площади города. Ее уже готовились разобрать, сняли все украшения, а вот демонтировать не успели. Ветер завершил дело через несколько секунд, во время падения железная конструкция сломалась в трех местах. В нескольких сотнях метров одновременно упал бигборд. Во время непогоды без света осталось несколько микрорайонов города.

В Одесской области из-за непогоды оранжевый уровень опасности. В Подольском районе с обледеневшей трассы ветер сдул грузовой микроавтобус. В его прицепе перевозили двух коров, предварительно они не пострадали. Чтобы вытащить бус, спасатели привлекали фермерский трактор. А в самой Одессе ураган повалил светофор. Когда тот падал, задел проезжавший мимо автомобиль. Чудом не пострадали люди.

На Буковине ураган повалил деревья, одно из них упало на крышу и пробило ее. Также сорвало кровлю с десятка домов. Много шифера понесло на автостоянку, где он разбил машины. А в Кицмане сорвало кровлю из районной больницы.

Погода в Украине: в 10 областях порывистый ветер оборвал провода – какая ситуация во Львове и Киеве

Во Львове сейчас непогода немного утихла. А вот накануне метели и сильный ветер наделали немало бед. В Самборе гигантское дерево упало на 59-летнюю женщину. У нее переломы ребер, состояние средней тяжести, говорят медики. Но угрозы для жизни нет. Во Львове же во время снегопада грянула молния и гром — необычное явление сняли горожане.

Со вчера почти 120 населенных пунктов остались без света, ветер оборвал провода электросопротивлений. В мэрии уверяют, техника на дорогах работала всю ночь. Водители говорят, действительно чисто, но иногда очень скользко.

Главные автодороги области сейчас проездные, вот международная трасса Львов-Краковец чистая. А вот в небольших городах и поселках — сплошной каток. Это, к примеру, дорога в Новояворовске – лед, жалуются водители.

Порывистый ветер и холод и в Киеве.

Сразу несколько регионов страны накрыли снегопады, ураганы и гололедица| Новости Украины

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