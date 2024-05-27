Украину снова накроет "рыжий" дождь: что это значит и насколько опасно

"Рыжий" дождь возвращается. В конце мая Украину снова накроет пыль из Сахары. В апреле осадки необычного оранжевого цвета выпали по всей территории Украины. После дождя на автомобилях, улицах и растениях наблюдалась рыжая пыль в виде насторожившего украинцев песка.

Что это за явление, опасно ли оно для здоровья и когда в Украине наступит настоящее лето? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

"Рыжий" дождь возвращается

В последнюю неделю мая Украину снова накроет пыль из Сахары. Погода в стране будет теплая, во второй половине недели большинство областей охватят дожди. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

В течение 27-28 мая ожидается поступление пыли из пустынных районов Средней Азии на территорию нашей страны. Поэтому возможно помутнение неба, незначительное ухудшение дальности видимости и вероятность слабовыраженных «грязных» дождей. В связи со значительным дефицитом осадков в большинстве областей страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс)», – отметил он.

Прогноз погоды на неделю

В свою очередь, синоптикиня Наталья Диденко уверяет, что неделя принесет в Украину новые летние ливни и первые градусные "тридцатки"! А уже со вторника будет жарко, до 28 градусов с отметкой плюс.

“Завтра, 28 мая, ожидаются кратковременные грозовые дожди в западных областях и кое-где в южной части. В ближайшую ночь локальные дожди еще вероятны на севере Украины. На остальной территории осадков не ожидается. Температура воздуха самой низкой будет в западной части +22+25 градусов. А самой высокой — в восточных областях, до +26+30 градусов. На остальной территории Украины днем максимально предполагается +24+28 градусов. В Киеве 28 мая ночью небольшой дождь, гроза, днем во вторник будет сухо и ветрено. Температура воздуха будет составлять +26+28 градусов. В дальнейшем грозовые дожди будут гулять по Украине, температура воздуха будет испытывать небольшие колебания, разве что во время грозы будет резко свежеть, но не надолго. В ближайшей перспективе жара наиболее вероятна на востоке, однако очень тепло будет повсюду”, – сообщила она.

В среду, 29 мая, температура воздуха ночью +12...+17, днем в центральных и юго-западных областях +19...+24, на остальной территории +25...+30.

В четверг, 30 мая, на правобережье Украины прогнозируют неустойчивую погоду с кратковременными дождями и грозами, иногда возможны ливни и град, а также шквалистый ветер. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +19...+24 градусов, на левобережье +25...+30 градусов.

В пятницу, 31 мая, ночью не будет существенных осадков, днем — за исключением центральных и южных областей — пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможны град и шквалы, 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +23...+28 градусов.

В субботу 1 июня ночью пройдут местами небольшие дожди с грозами, днем в большинстве регионов страны, за исключением южных и центральных областей, ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха ночью 12...17 выше нуля, днем +24...+29.

В воскресенье, 2 июня, ночью без существенных осадков, а днем на большей части территории Украины ожидаются грозовые дожди, местами с градом и шквалами. Температура воздуха ночью 13...18 с отметкой плюс, днем прогреется до 31 тепла, в западных областях — +22...+27 градусов.

"Грязный" дождь: это уже не первый раз

Напомним, что в апреле по Украине также прошли осадки в виде "грязного" дождя. Пользователи соцсетей сообщали о выпадении темно-желтого или даже рыжеватого дождя в населенном пункте Вилково в Одесской, Винницкой, Житомирской, Черкассах, Молдове и Румынии. В частности, фото с пылью после дождя на автомобилях обнародовали жители Кишинева. В городе Измаил в Одесской области местные жители тоже увидели пыль вокруг. И даже призвали владельцев животных не разрешать домашним питомцам есть траву.

“Местные жители проснулись и увидели вокруг непонятную пыль. Он похож на песок, но больше на глину. Что это? Синоптики сообщают, что пыль и песок из пустыни Сахара. Но так это или нет, мы все увидим в ближайшие месяцы. И что интересно, что все это происходило ночью, а как мы с вами знаем, все дела делаются, когда темно и никто не видит”, — сообщалось в соцсетях.

Тогда специалисты Украинского метеорологического центра объяснили, что циклон на Средиземном море вынес на Балканский полуостров пыль и песок из Сахары. Ливни "смыли" большую его часть на территорию Греции и Болгарии. Однако циклон из Европы дошел и до территории Украины. Именно поэтому жители Одесской области могли наблюдать "грязный" дождь в апреле.

Ведущая синоптика Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская рассказала, что циклон пришел из района Греции, с юго-востока Европы. Поэтому в его системе циркулируется песчаная масса, и в Украине осадки прошли в виде дождя с песком. В "Укргидрометцентре" также обнародовали спутниковое изображение, на котором видно, что пыль попала в украинские южные и центральные области.

“На спутниковом изображении, где пыль обозначена розовым цветом, она четко прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север. Поэтому эта пыль будет быстрее вымываться из атмосферы, впрочем, в некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а сами выпадающие дождевые капли будут содержать эту пыль и не будут кристально чистыми”, — сообщили там.

24 апреля пыль из пустыни Сахара добралась и до Киева. Он смешался с дождем, поэтому его капли имеют желтоватый оттенок. В частности, это было ясно видно на авто, которые попали под дождь в столице. Большинство машин покрыты слоем желтой сахарной пыли.

По словам синоптикини Елены Тарнавской, для человека этот песок безопасен – здоровью не повредит. Напротив, атмосфера очистилась и концентрация пыли в воздухе не превышена.

“Бояться не стоит, эта пыль безопасна для человека. Вместе с осадками все это вымылось, атмосфера очистилась. Тем более, осадки были очень интенсивные. Опасны для человека мелкие частицы, которые сейчас наблюдаются над территорией северной Африки. Их концентрация очень велика. Вот там они действительно несут вред здоровью человека», – рассказала она.

Сыпящийся из Сахары песок и доходящий до Украины — редкое явление, подчиняющееся атмосферной циркуляции. Поэтому нужно ждать еще несколько таких случаев летом. Об этом в эфире телемарафона сказала специалист в области изменения климата и долгосрочного прогноза погоды Вазира Мартазинова.

“Писок, сыплющийся из Сахары и доходящий до нас – это, конечно, редкое явление. Но я хочу сказать, что подчиняется явление атмосферной циркуляции. То есть атмосферная циркуляция сейчас такова, она новая стала. И то, что появилось сейчас, я думаю, что нам нужно ждать еще не раз за летний период”, — сообщила она.

Эксперт также объяснила, почему происходят такие явления. По ее словам, то, что идет рыжий дождь, хорошо, потому что жители не дышат пылью. Кроме того, происходит очищение атмосферного воздуха.

“Дело в том, что озера, которые были – они в принципе уже не работают, их нет, но они покрылись дюнами. И вот усиление ветра когда происходит до 20-40 метров в секунду, то происходит вынос этой пыли на запад, к востоку, на Атлантический океан. И теперь уже несколько дней доходит и до территории Украины, и не только в южные районы…”, — объяснила специалист.

А вот у КГГА были иного мнения. Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов заверил, что когда приходит эта волна, воздух насыщен мелкодисперсной пылью. Он опасен для детей, пожилых людей, а также тех, кто имеет респираторные заболевания.

“Рекомендую не шутить по поводу Египта, потому что это достаточно опасное явление. Слава Богу, оно недолгое. Сейчас у нас весенний ветер, который очень быстро это убирает. По состоянию на вчера и сегодня в Киеве мы дышим очень чистым воздухом», – рассказал он.

Редкое явление

В конце марта и вплоть до середины апреля 2024 в Украине была аномально теплая погода. Жара была связана с мощным выносом субтропического воздуха. Оно сопровождалось пылью, которая к нам поступила из Сахары. Что-то подобное зафиксировали только в третий раз за последние 100 лет.

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