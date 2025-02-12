Украину заполонили фальшивые лекарства: где их продают и чем это опасно

В Украине все чаще можно встретить фальсифицированные лекарства. Как их распознать?

Все чаще в Сети распространяют фейковую рекламу, используя в том числе и имена ведущих 1+1. Аферисты откровенно обманывают людей. А псевдолекарства не только представляют угрозу для жизни пациента, но и подрывают доверие к доказательной медицине.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Карины Вакаревой.

70-летняя Надежда Петровна даже не отрицает — долгое время занималась самолечением. Повышенное давление, проблемы с позвоночником после травмы — со всеми этими проблемами пыталась справиться без помощи врачей. Некоторые препараты советовали знакомые. Некоторые покупала, потому что увидела рекламу в Интернете.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый препарат в странах с низким или средним доходом, среди которых и Украина — это подделка. Мошенники фальсифицируют абсолютно все: и дорогие таблетки от рака, и обычные обезболивающие. Реализуют их через Интернет, где проконтролировать подлинность препаратов очень сложно.

"Терпение лопнуло, когда мой отец приходит и говорит — Наташа, я нашел средство от глухоты, профилактическое. Давай купим! И тут уже все, я сказала — так, хватит", — говорит ведущая 1+1 Наталья Мосейчук.

Наталья Мосейчук

Ведущая Наталья Мосейчук предостерегает всех от неосторожных покупок через Интернет – не только из-за своих родителей. Аферисты для рекламы псевдопрепаратов обычно используют лица известных людей. И Наталия часто становится одной из них.

Реклама фейкового лекарства

"Они специально выбирают людей, для которых это последняя надежда. У меня бабушка, когда жила — у нее радио было. И там все время была реклама: мази, мази, мази. Она звонит мне и говорит — Лена, ну ты в Киеве, ну купи мне эту мазь", — говорит врач-отоларинголог Елена Комар.

Отслеживанием мошеннической рекламы с использованием брендов, логотипов, лиц телеканалов, в "1+1 медиа" занимается специальный отдел.

"Мы стараемся заблокировать ее всеми возможными способами. Бывает так, что за месяц мы можем несколько обращений получить. А бывает такое, что за месяц — и сотни обращений", — говорит продакт-менеджер 1+1 Василий Алексеевец.

Уберечь украинцев от мошенников и подделок на самом деле могут сами украинцы. Главное правило — не вестись на рекламу и не заказывать лекарства на неизвестных сайтах.

"Проверка любой информации начинается с нашей эмоциональной реакции — вот это сообщение меня как-то цепляет. После такого эмоционального вовлечения надо сделать паузу — изолировать себя от этой информации. И потом, когда эмоциональный накал спадает, тогда можно включать рациональные механизмы действия. Например, посмотреть на разных сайтах или в аптеках. Или записаться к врачу", — говорит психолог Ирина Губеладзе.

На законодательном уровне за изготовление и сбыт фальсификата предусмотрена уголовная ответственность — от 5 до 8 лет за решеткой. Или — пожизненное, если препарат привел к смерти пациента или другим тяжелым последствиям.

В Украине продают фальшивые лекарства

ТСН направила запрос в Государственную службу Украины по лекарственным средствам и выяснила, что с начала полномасштабной войны участились случаи ввоза контрабанды и фальсификата. Реализуют поддельные лекарства преимущественно через Интернет. Об этом свидетельствует статистика: в 2022 году выдали 96 распоряжений о запрете реализации препаратов. А уже в 2024-м — втрое больше. Чтобы на рынок попадали исключительно качественные лекарства, государство внедрило систему кодирования. На каждую упаковку с препаратом будут наносить уникальный идентификатор. Завершить этот процесс планируют до 2028 года.

"Все надо подвергать сомнению, и все надо проверять. Если этот препарат кто-то продает, кому это выгодно? Надо всегда задавать себе такой вопрос", — отмечает Наталья Мосейчук.

Перед покупкой обязательно проверьте, есть ли препарат в Государственном реестре лекарственных средств. Внимательно рассмотрите упаковку — она должна быть целой, маркировка на блистере и инструкции должны совпадать. А еще не покупайте медицинские товары в соцсетях или у незнакомцев — только в проверенных сетевых аптеках. И принимайте лекарства исключительно после консультации с врачом, которому доверяете.

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