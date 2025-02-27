Украину защитит Европа, а Путин должен пойти на уступки: новые заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп снова сделал ряд скандальных заявлений. В этот раз он пообещал Украине и России "лучшее мирное соглашение" и ответил, кто и чем должен уступить.

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Возвращение оккупированных территорий Украины

Прежде всего, Трамп оценил возможность вернуть Украине захваченные РФ территории. Он заявил, что соглашение об окончании войны будет предусматривать возвращение под контроль Киева части оккупированных земель и пообещал "сделать все возможное" и "постараться, чтобы Украина вернула себе как можно больше".

Санкции против РФ: готовы ли США пойти на уступки

Во время заседания Трамп также заявил, что может ослабить санкции против России, однако подождет договоренностей.

"Я думаю, что это у нас получится. У меня был продуктивный разговор с президентом Путиным и президентом Зеленским. Еще четыре недели назад никто не думал, что будет заключен мир. Мы будем пытаться заключить соглашение, с которым будет согласна и Россия, и Украина. Чтобы Украина вернула как можно больше", – сказал Трамп.

Членство Украины в НАТО

А вот по поводу членства Украины в НАТО Трамп высказался более резко. Он заявил, что об этом наше государство "должно забыть". Трамп сказал, что исключает возможность членства Украины в НАТО. По его мнению, именно это побудило Путина начать полномасштабную войну.

В то же время президент США назвал хозяина Кремля "умным парнем и очень хитрым человеком".

"Я имел дело с некоторыми действительно плохими людьми, но я скажу вам, что касается этого, он не собирался, на мой взгляд, заканчивать эту войну", — предположил Трамп, добавив, что, если бы его не избрали, Путин не согласился бы прекратить боевые действия и "многие люди были бы убиты".

Территориальные уступки

Также президент США прокомментировал возможные территориальные уступки Украины как часть "мирного соглашения", заверив, что будет стремиться заключить "лучшее соглашение". Трамп заверил, что Путин "будет вынужден" пойти на уступки в переговорах о прекращении войны в Украине.

"Ему придется. И я думаю, я верю, что из-за того, что нас избрали, эта война закончится", – сказал президент США.

Кто будет обеспечивать безопасность Украины в дальнейшем

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечить безопасность в Украине после прекращения огня будут европейские страны. На заседании своего кабинета министров он объявил, что "не собирается давать слишком много гарантий безопасности Украине".

"Мы заставим Европу сделать это... Мы говорим о том, что Европа является их ближайшим соседом, но мы гарантируем, что все пройдет хорошо", – сказал он.

Дональд Трамп также заверил, что Великобритания и Франция готовы ввести миротворцев в Украину. США поддерживают эти инициативы.

Соглашение о недрах

Говорил президент и о соглашении с Соединенными Штатами о полезных ископаемых. Главное, по его словам, отсутствие каких-либо финансовых обязательств, которые делали бы Украину должником.

"В соглашении нет ни 500 миллиардов долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам. Если мы говорим о фонде, предусмотренном этим рамочным соглашением, то там все решено, и я считаю, что у нас есть равноправные партнеры", — пояснил он.

Напомним, Зеленский заявил, что не согласится на прекращение огня без гарантий безопасности. По его словам, окончание войны должно состояться таким образом, чтобы все знали: завтра она не начнется снова.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что в новом доработанном соглашении с США об украинских редкоземельных минералах все-таки пойдет речь о гарантиях безопасности. А еще президент пообещал, что количественный состав украинской армии будет сохранен максимально.

И Трамп, и Зеленский уже подтвердили свою встречу в Вашингтоне 28 февраля. Накануне президент Украины в своем вечернем обращении сказал, что гарантии мира и безопасности – ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов.

Между тем Трамп отметил, что встретится с Зеленским для подписания соглашения о редкоземельных минералах и возобновлении разрушенной войной Украины.

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