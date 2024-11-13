Украину засыпало снегом и ударили морозы: чего ожидать от погоды дальше

Украину засыпает снегом. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега будут наблюдать жители столицы.

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Украину засыпает снегом и в некоторых регионах грянули морозы. К слову, все произошло по "графику", потому что синоптики прогнозировали в это время осадки на западе страны. Но если в одних регионах уже снежило, то для других – зимняя сказка только начинается.

К примеру, в Карпатах 13 ноября ударил мороз до -9. Спасатели из Ивано-Франковской области отметили, что в высокогорье сохраняется минусовая температура воздуха и осадки в виде снега, поэтому напомнили правила безопасности.

А еще специалисты ГСЧС опубликовали видео с видами горы Пип Иван Черногорский и урочища Заросляк, где расположены спасательные посты.

Жители Франковщины также обнародовали кадры первого снега в своем регионе. Однако говорят, что радоваться рано, потому что кроме влажности и грязи он ничего не принесет.

Непогода на Львовщине

Заснежило и во Львовской области. Патрульная полиция предупреждала местных об опасности на дорогах.

А местные паблики сообщали, что утром, вопреки запрету, на Высокий Замок поехал грузовик, который не справился с подъемом и начал разворачиваться. Затем на участке образовалась пробка.

Снегопад на Буковине

Снегопад наблюдали и жители Буковины. Как рассказала в комментарии агентству АСС руководитель Черновицкого областного центра по гидрометеорологии Татьяна Негадайлова, накануне Буковина находилась под влиянием антициклона. Он вызван восточными потоками ветра, поэтому погода влажная и прохладная. Однако уже в ночь на 13 ноября температура опустилась до минусовых отметок. Туман и небольшие осадки в виде дождя сменились мокрым снегом.

Винница в снегу

Белым одеялом накрыло и Виннитчину. Там уже белыми стали огороды, поля и деревья. Соответствующие кадры публикуют местные жители.

Первый снег в Ровенской области

Мокрый снег уже заметили и жители Ровенщины. Однако и там не обошлось без инцидентов. Утром, 13 ноября, на перекрестке улиц Чорновила — Новака произошло ДТП. В патрульной полиции Ровенской области отметили, что движение транспорта затруднено.

Снег в Тернополе

Снег выпал и в Тернополе. Он запылал деревья, мосты, скамейки и дороги. Местные фотографируются на фоне заснеженных улиц и делятся фотографиями в социальных сетях.

Снег в Тернополе падал несколько часов подряд, однако в большинстве своем быстро таял. Он кое-где украшал деревья, кусты калины и шиповника, дома и машины. Местное издание "20 минут" отметило, что снег мокрый, однако скоро может сильнее снежить. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть особенно осмотрительными.

Где еще ожидать снег

До конца суток 13 ноября синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь во многих регионах Украины, в частности, в западных областях, Житомирской и Винницкой. На дорогах – гололедица, поэтому водителям важно быть особенно осторожными. Температура в течение суток от -2 до +3 градусов, в Карпатах 0...-5 градусов.

На остальной территории ночью без осадков, днем в большинстве регионов пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5–10 метров в секунду. Температура ночью от +3 градусов до -2, днем +1…+6 градусов тепла, на юге страны ночью 0…+5 градусов тепла, днем +4…+9 градусов.

В Киеве ночью осадки не прогнозируют, однако днем может пройти небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 0...+2 градуса, днем около +5 градусов.

Уже с 14 и 15 ноября ситуация изменится.

Какой будет зима в Украине

Что касается зимы, то метеорологи говорят – средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы. В целом, как отмечает метеоролог Вера Балабух, повышение зимних температур является тенденцией последних десятилетий. Но не исключает, что будут заливы арктического холода, то есть понижение температуры.

Этой зимой средняя температура воздуха зимой будет колебаться от +5 до -5 градусов.

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