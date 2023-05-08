"Украину ждут большие ракетные пуски": военные эксперты об усилении российского террора и прогнозах на 9 мая

В последние несколько недель российская армия усилила ракетный террор против Украины. Только за минувшие сутки оккупанты нанесли удар по Одесщине и выпустили 35 дронов-камикадзе по Киевщине. Не исключено, что Россия может атаковать украинские города и 9 мая из-за того, что военно-политическое руководство помешанно на исторических датах.

Почему участились российские обстрелы, сколько ракет могла накопить Россия и чего ждать от оккупантов 9 мая, рассказали ТСН.ua военный аналитик, полковник Петр Черник и военный эксперт Олег Жданов.

Российские обстрелы участились: что это может означать

Петр Черник считает, что цель последних российских авиационных атак – изучить работу украинской системы противовоздушной обороны.

“Если говорить об авиационной компоненте, то, что они за последние несколько недель очень сильно активизировали и стратегические неядерные ракеты, скажем Х-101, 3М14 “Калибр”, и вот этой ночью снова 35 "шахедов" и две ракеты Х-22, то здесь есть определенная логика, объясняемая тем, что они пытаются изучить нашу систему противовоздушной обороны”, — рассказал Петр Черник.

Он объяснил, что в Украину поступили сверхсовременные системы Patriot MIM-104, на которых уже подтверждено первое сбитие гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Ранее россияне полагали, что ничто и никак ее сбить не может, напомнил военный аналитик.

"Ничто другое, как этой частотой пытаются изучить и понять, как наша система построена, с последующей потенциальной целью большого ракетного залпа", — считает Петр Черник.

Олег Жданов также высказал мнение, что россияне готовятся к "чему-то массированному" такими атаками.

“Ну, во-первых, это раздражает общество, это главная цель, на мой взгляд. И не менее важная цель – это выявление районов расположения противовоздушной обороны, особенно новых”, – добавил он.

Угроза массированного удара: сколько ракет накопила Россия

Петр Черник отметил, что по данным из открытых источников можно вычислить и понять, что у российской армии еще есть некоторый старый потенциал, например ракеты Х-22.

“У них еще, на мой взгляд, есть до 100 ракет, это достаточно много. Начиная где-то с лета прошлого года они сумели поставить на конвейер Х-101 и те же 3М14 "Калибр". Очень сложно вычислить, сколько они их в месяц производят, потому что они их не могут производить без микроэлектроники, полупроводников и чипов. А это все нужно добыть на международных рынках по криминальным схемам за очень большие деньги. Но, на мой взгляд, на эту минуту в пределах где-то до 300 ракет этих двух классов у них есть”, — считает он.

Кроме того, Россия сумела поставить на конвейер ракеты ближнего и среднего радиуса действия, отметил Петр Черник. Например, Х-31 — может наносить удары на расстоянии до 110 километров, и Х-59 — дальность до 290 километров.

“И может не поштучно, но по нескольку десятков они могут их производить и тоже этот потенциал накопили. И не забываем, что они перевели ракеты С300 в режим поверхность-поверхность, а этих ракет у них достаточно много. По меньшей мере, до четырех тысяч у них еще есть, и они будут их применять в ближнем радиусе действия”, — добавил военный аналитик.

Он отметил, что стратегический неядерный потенциал России подорван, в пределах до 85% они уже применили, но еще до 10-15% потребности могут производить.

"Украину ждут большие ракетные пуски. Нельзя себе строить иллюзии, что этого уже не будет”, – считает Петр Черник.

По мнению Олега Жданова, Россия накопила немного новейших ракет типа "Калибр" — около нескольких десятков.

“Но у них есть ракеты Х-101, Х-555. Здесь достаточное количество этих ракет. Есть ракеты Х-22, которые сегодня ночью в Одесской области были применены. Этих ракет очень много. Там исчисляется их количество сотнями. Потому они могут просто подготовить такой массированный удар на 9 мая и попытаться его выполнить. Тем более, что эти "шахеды" преследуют цель, в том числе, кроме давления на общество, выявление наших средств противовоздушной обороны”, — отметил он.

Угроза ракетного удара по Украине 9 мая

Олег Жданов предполагает, что Россия может нанести комбинированный удар по Украине с разных направлений во вторник, 9 мая.

"Вспомните, как это было и зимой и осенью, в ноябре, декабре, да и в марте месяце тоже самое. С трех направлений они пускали ракеты. Причем удары были комбинированные — и "шахеды", и были крылатые ракеты и баллистические ракеты. То есть комплексный подход. Вполне возможно тоже самое ожидать и в ближайшее время”, — рассказал военный эксперт.

Он выразил мнение, что РФ не пропустит историческую дату, чтобы нанести по Украине массированный ракетный удар и "успокоиться" из-за отсутствия результатов на линии фронта.

"А в дальнейшем, я думаю, в ближайшее время такой темп ударов с воздуха не снизится. И где-то, по крайней мере, до конца месяца они могут, при наличии сил и средств, его удерживать. Почему? Это может быть еще реакция на контрнаступление, которое планируется нами. Очень нервничают по этому поводу”, — считает Олег Жданов.

Военный аналитик Петр Черник отметил, что с военной точки зрения Россия уже применила все возможные виды тактик и виды вооружений, поэтому у оккупантов нет ни одного "козыря".

"Единственный козырь, оставшийся у наших извечных врагов – это оружие массового поражения. То есть, что они применят такое, чтобы мы не могли этого понимать, я не вижу. Единственное, что может быть, некий новый тактический способ применения тех же ракет: ближе подлетят к линии разграничения, больше бомб сбросят. Но нового фундаментально ничего не будет”, — считает Петр Черник.

Военный аналитик добавил, что военно-политическое руководство России помешано на исторических датах. Впрочем, в прошлом году на 9 мая ничего экстраординарного не произошло, как и 23 февраля этого года, отметил он.

“А если будет такая атака как этой ночью, 35 "шахедов" и две ракеты Х-22 долетели, так язвительно ударили, больно. Но ничего нового”, — считает Петр Черник.

Напомним, в ночь на 8 мая российская армия атаковала Киевщину 35 дронами-камикадзе. Противовоздушная оборона уничтожила все "шахеды". Городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, что это была самая массированная атака по столице. Пять человек получили ранения, есть поврежденные автомобили, жилой дом.

Оккупанты также атаковали Одесщину с самолетов стратегической авиации. Ракеты типа Х-22 были направлены по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье. Погиб один человек, еще двое получили ранения.

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