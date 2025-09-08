Украину ждут тяжелые осень и зима: Жданов предупредил о целях Путина

Олег Жданов / © ТСН

Россия нанесла самый масштабный удар по Украине с начала полномасштабной войны. В ночь на 7 сентября армия РФ выпустила 810 ударных дронов, 13 крылатых и баллистических ракет. Враг вернулся к атакам по энергетике и продолжает терроризировать и убивать украинцев с новой силой.

Какой будет осень и зима 2025-2026, стоит ли уже готовиться к длительным отключениям света в результате атак, как часто Россия сможет наносить такие мощные удары и чего ждать дальше — рассказывает ТСН.ua.

Россия нанесла самый масштабный удар по Украине: чего ждать дальше

Главной особенностью последнего комбинированного ракетно-дронового удара по Украине была массовость. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Я вспомнил о Второй мировой войне. Когда Сталин приказал, что нужно перевезти экономику на военные рельсы, и тогда даже мебельные фабрики начали делать самолеты. Пилоты в некоторых частях были шокированы, когда под обшивкой самолета увидели деревянные каркасы, которые делали на этих фабриках. Приблизительно то же самое происходит сегодня в России. Мощность производства просто поразительна. Они собирают эти дроны, поэтому массовостью они могут просто задавить”, — говорит Олег Жданов.

По его словам, российская армия никогда не сбрасывала украинскую энергетику с приоритетных целей. Он объясняет: это один из способов давления на гражданских.

«Они понимают, что на поле боя, даже если они гипотетически перебьют всю нашу армию, снова кто-то пойдет воевать. И политически Украина не будет соглашаться с условиями. Поэтому нужно сформировать общественное мнение. Для этого нужно давить на гражданское население. Отсюда и такие массированные налеты, оттуда такая география целей — от частных домов до объектов энергетики. А за счет массовости они могут покрыть большую часть перечня этих объектов», — говорит Олег Жданов.

Что будет дальше, будут украинцы сидеть без света зимой или нет — это зависит от плотности нашей противовоздушной обороны (ПВО) и ее выносливости.

«Потому что позавчера ночью (7 сентября) было такое количество дронов, что в четыре утра, когда уже прилетели крылатые ракеты, то кроме пулеметов больше ничего не работало. Все было выстрелено, выпущено и так далее. И попадание в Кабинет министров тоже могло произойти за счет нехватки огневых средств средствам ПВО», — говорит Олег Жданов.

В дальнейшем ситуация, в том числе с возможными отключениями света в результате ударов, будет зависеть от интенсивности атак и способности России к накоплению дронов. В то же время, Россия показала техническую способность выпустить более 800 беспилотников в течение одной ночи, отметил военный эксперт.

«Для них это возможная цифра — вот что для нас главное в этом налете. Обычно где-то в 9, в 10 или даже в 8 вечера мы уже читаем первые сообщения, что совершены пуски с площадок дронов. Но никто из нас с вами не может угадать, они остановятся, будут ли пуски продолжаться, пока количество дронов не нарастет до 200, 400 или 800. Вот в этом проблема. Они показали, что они технически способны выпустить такое количество дронов. Для нас это очень плохо”, — говорит Олег Жданов.

Украину ждет очередная тяжелая осень и зима

Украину ждет тяжелая осень и зима, вероятно, с отключениями света в результате российских ударов, говорит военный эксперт. Это подтверждает и последняя атака РФ в ночь на 8 сентября — по Трипольской ТЭЦ в городе Украинка на Киевщине.

«ТЭЦ снова под ударом не просто так. Они понимают, что выбивание тепловых электростанций, гидроэлектростанций приводит к остановке атомных энергоблоков. Атомные энергоблоки не смогут работать без тепловых и гидроэлектростанций, потому что они не способны реагировать на резкие изменения нагрузки в сети», — объясняет эксперт.

Армия РФ, скорее всего, способна наносить массированные комбинированные удары по Украине несколько раз в неделю. Однако точный прогноз сделать сложно, объясняет Олег Жданов, ведь данные от разведки о мощностях российского производства разнятся.

«А от этого зависит способность копить эти дроны для нанесения ударов. И соответственно на эти возможности накопления мы делаем прогнозы, сколько раз в неделю. Скибицкий (Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР — ред.), в своем интервью говорил, что 6-8 суток между такими массовыми ударами может быть периодичность со стороны РФ. Так что давайте останемся на этой цифре», — говорит Олег Жданов.

Он добавляет, что самая большая проблема российских ударов в количестве воздушных целей, которые запускает враг:

«Когда один, два, даже пять „Шахедов“ идут на цель, то это одно — половину собьют, ну а остальное с зарядом в 50 килограммов, она не нанесет такого вреда. А когда идет 20-30 “Шахедов” и один за другим, если первый попадет, то все последующие за ним, они будут просто увеличивать вред, распространять и пожар, и разрушение. Вот в чем проблема. И зачем РФ дорогие ракеты, если можно за счет китайской помощи клепать сотнями эти дроны и формировать эти удары по нашим объектам».

Олег Жданов напомнил, что Украина потратила десятки миллиардов гривен в защиту энергетических объектов от атак РФ. По его словам, последние атаки могут стать проверкой, насколько они защищены и чего ждать дальше.

«Трипольская ТЭЦ может стать такой лакмусовой бумажкой. Это станция, от которой зависит снабжение электричеством Киевской области и даже для части города Киев. Насколько она защищена, где кевларовые сетки растянуты, где построены защитные сооружения в виде бетонных стен или заборов, которые брали бы на себя первый удар ракеты, защищая те же трансформаторы, распределительные узлы и остальные. Открытой информации нет, чтобы можно было проанализировать, насколько они защищены. Деньги выделялись если не миллиарды, то сотни миллионов гривен на строительство этих защитных сооружений», — говорит военный эксперт.