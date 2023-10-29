"Украины бы уже не существовало": военный аналитик о том, почему "Минск-2" было невозможно выполнить

Политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" (2014) Евгений Дикий считает, что первые "Минские соглашения" для Украины были важны, однако "Минск-2" — это фактическая капитуляция.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Евгений Дикий отметил, что если бы не первые "Минские соглашения", то в 2014 году российская армия могла бы захватить даже Харьков. Однако он раскритиковал вторые "Минские соглашения", назвав это капитуляцией. Он пояснил, после их подписания Россия, этому очень радовалась.

Ветеран АТО считает, что украинская власть могла бы их выполнить так, как хотели в Кремле, однако нардепов тогда остановили трагические события под Верховной Радой, когда в Национальную гвардию бросили гранату.

Евгений Дикий отмечает, что если бы власть выполнила "Минск-2", то "Украины, как независимого государства, сегодня бы уже не было".

"Мы были бы может немножко лучше, чем Беларусь. Но точно не лучше, чем Грузия. Тогда от этого спас этот парень с гранатой и те тысячи людей, которые были на этом митинге. Тогда власть поняла, что общество не воспринимает этот договорняк. Что общество не капитулировало", - отметил Дикий.

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Напомним, в помещении Шевченковского районного суда города Киева 5 июля в 17:20 раздался взрыв. Тогда погиб подозреваемый в трагедии под Верховной Радой Игорь Гуменюк.

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