"Украины до сих пор нет на исторической карте в немецком обществе": Мельник об отказе ФРГ предоставить оружие

"Украины до сих пор нет на исторической карте в немецком обществе": Мельник об отказе ФРГ предоставить оружие

В последние годы пытается добиться признания роли украинских жертв.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что задача украинской власти сейчас состоит в том, чтобы убедить немецких партнеров, что они не могут закрывать глаза на произошедшее на территории украинского государства более 80 лет назад. По его словам, Германия до сих пор фактически не признала 8 млн жертв украинцев от нацизма, ведь страна до сих пор отказывается поставлять оружие нашей стране.

Об этом Андрей Мельник сказал во время ток-шоу "Право на владу".

"История играет сегодня чрезвычайно важную политическую роль. По отношению к Украине, к сожалению, такой исторической ответственности за преступления нацизма на нашей земле не чувствуют ни политики, ни обычные граждане. И в этом заключается задача нашей власти, задача украинского общества: убедить наших немецких партнеров и друзей в том, что они не могут закрывать глаза на произошедшее на территории украинского государства более 80 лет назад", — отметил посол Украины в Германии.

По его словам, именно поэтому украинская дипломатия на протяжении последних лет пытается добиться признания роли украинских жертв, ведь это очень конкретные последствия для настоящего.

"Дискуссия вокруг нежелания официального Берлина поставлять оборонное оружие в Украину — она как раз и открыла всю полноту этой картины, что Украина не до сих пор на исторической карте в немецком обществе. И именно поэтому мы должны сделать все, чтобы в центре Берлина построил памятник 8 млн украинских жертв нацизма», — заявил Мельник.

Посол убежден, что о такой жертве со стороны Украины мало кто знает.

"Об этом до сих пор нельзя прочесть в школьных учебниках, это фактически умалчивается. И вина немцев перед Советским союзом — она фактически один в один транслируется в историческую вину по отношению к России. Этого нельзя допустить", — подчеркнул Мельник.

Напомним, ранее Андрей Мельник отметил, что Украина ожидает, что ФРГ предоставит как минимум 100 тысяч бронежилетов и шлемов для подразделений территориальной обороны и ВСУ.

Читайте также: