Украл автомобиль и сразу попал в ДТП: в Сумской области задержали горе-водителя

Украл автомобиль и сразу попал в ДТП: в Сумской области задержали горе-водителя

Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

В Конотопе (Сумская область) задержан 27-летний мужчина, который решил на чужой машине подъехать домой.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 25 января.

На рассвете, возвращаясь домой навеселе, он решил подъехать на чужой машине. Подручными средствами открыл замок, завел тоже без ключа, но уже через мгновение врезался в забор.

На грохот выбежал владелец машины и задержал подозреваемого, вызвал полицию. Хулиган не сопротивлялся. Признался, что не имел опыта вождения. Теперь может на 5 лет попасть в тюрьму.

В Конотопе задержали 27-летний мужчина угнал автомобиль и сразу попал в ДТП

Ранее стало известно, что в Одесской области мужчина "под кайфом" угнал автомобиль газовщиков. Теперь ему придется не только заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен, но провести в тюрьме от трех до пяти лет.

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